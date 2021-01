La favola di Filippo Balsano e del suo ristorante ''La Macina'' a Monreale

Filippo Balsano è nato a Monreale il 21 ottobre 1966 ed è rovinosamente, mi scappa un tenero sorriso perché chi sta scrivendo è nato sotto lo stesso segno, un superbo rappresentante del Segno della Bilancia.

Filippo ama l’aria, gli spazi aperti, la ricerca instancabile di un equilibrio nei rapporti personali ed interpersonali. Ama l’armonia, è un esteta della perfezione, sfugge la conflittualità con gli altri e sa perdonare perché è un puro, ma non bisogna stuzzicarlo troppo! Conosco Filippo da ragazzino con i calzoni alla zuava e l’ho sempre voluto bene, non interferendo mai nella sua vita tumultuosa ed incasinata. Sono stato amico del papà di Filippo, Mister Melo Balsano nato il 6 novembre del 1926, esperto di carnezzeria e di pace tra le famiglie monrealesi che litigavano per un centimetro di terra in quel periodo funesto di guerra, fame e povertà. Lo zio Melo risolveva tutte le conflittualità, sorridendo con il suo mitico stecchino tra i denti, quasi la fotocopia di Jonny Stecchino direbbe Enzo Ganci, appassionato di caratterizzazioni e di Roberto Benigni.

Filippo, scrivevo, adora gli spazi aperti ed ha scelto per esordire nella ristorazione, il più bel giardino esistente nel centro storico di Monreale, ovvero l’Orto Veneziano del nostro superlativo Poeta Antonio Veneziano. Perché Filippo ha denominato La Macina il suo ristorante-pizzeria prestigioso? Soluzione: dove sorge attualmente La Macina, l’ultima attività commerciale è stata rappresentata da Lu Trappitu della famiglia Nicolosi. Nella splendida location della Macina, troverete la macina originale del trappitu Nicolosi ed un giardino che ricorda l’Eden del Paradiso Terrestre. Filippo lo cura nei minimi particolari e l’ho ha reso magico, magnetico, con un gioco di luci soffuse, leggere, riposanti che ti mettono addosso quiete, serenità e tanta voglia di consumare un antipasto rigoglioso di formaggi, crocchette calde, patatine fritte, pezzi prestigiosi della tradizione locale monrealese ed un ottimo aperitivo shakerato. Dopo l’antipasto ti smarrirai nel menu della Macina tra primi e secondi piatti.

Ottima l’equipe che collabora Filippo nella gestione del suo ristorante, da Caterina agli Chef, dai pizzaioli al servizio ai tavoli. Auguro al mio amico Filippo Balsano ed a tutti i fratelli e sorelle del mondo che cessi al più presto questa maledetta pandemia e che possiamo ritornare tutti a cenare e pranzare nei nostri ristoranti preferiti. Nella dura attesa, Filippo espleta quotidianamente il servizio d’asporto a domicilio, di pizze ed altri ordini vivandieri. Chiudo questa prima favola del 2021, dedicata ai ristoratori, agli esercizi commerciali, ai Bed and Breakfast, agli operatori turistici, ai bar, negozi di alimentari ed altre attività, con l’augurio di una possibile ripresa economica.

