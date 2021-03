La favola di Tonino Lo Coco e del suo mitico Savoia Cafè

Quando mi accingo a scrivere una nuova favola per Monreale News del mio amico direttore Enzo Ganci, mi chiedo spesso e volentieri perché mi sono innamorato pazzamente di questo genere letterario.

La risposta mi arriva in una frazione di un nano secondo, dalla mia Stazione Spaziale Amigdala: Salvino, hai cominciato a scrivere favole da mezzo secolo e ti chiedi perché ami questo genere letterario! Sorrido teneramente ed acconsento inviando una email alla mia Amigdala. Oggi 21 Marzo vi trametto la Favola alla Tequila, prosciutto e mozzarella, incastonati in un piatto decorativo ed artistico da Mister Tonino Li Coco, un fantasista di cocktail afrodisiaci, spirituali in tempo di Pasqua, duri ed energici in tempi di resistenza. Tonino è nato il 2 Febbraio del 1972 ed è un segno zodiacale, acquario, in bilico continuo tra ultra operosità, creatività, passione e malinconia estrema.

Considerata la sua professionalità in tema di cucina e ristoro, il suo destino gli ha fatto incontrare la donna, forse l’unica, più importante della sua vita. Lapalissianamente parlo della bellissima moglie Rosy Sorrentino, una donna speciale che adora Gesù di Nazareth e madre infinita di due bambine meravigliose, Melissa e Veronica. Non potrei trascurare nella favola odierna, l’attivazione del mio archivio storico in merito ai personaggi protagonisti che cerco di tratteggiare con un pennello speciale, la precisione. Tonino è figlio di Ignazio Lo Coco, nato a Monreale nel 1927 e cugino in primo grado di mia madre Angelina. M’infastidisce descrivere minuziosamente l’albero genealogico della mia famiglia e glisso ripescando solo alcuni ricordi. Papà Ignazio è stato un ottimo collaboratore dell’azienda commerciale di mio padre Giovan Battista Caputo sita in Via Pietro Novelli.

Ignazio, dopo la collaborazione con i miei genitori, si dedicò con passione al mestiere che più adorava, ovvero l’Arte del Forno.

Un fratello di zio Ignazio, mister Filippo vive sano e vegeto a Houston in Texas. Conosco Mister Filippo da 60 anni e partecipai al suo matrimonio e rinfresco, presso un noto ristorante di Camporeale. Mi auguro che nel tempo che verrà, se ci sarà tempo ancora, di organizzare un cocktail party in riva al mare, chiaramente in una spiaggia attrezzata, diretto magistralmente da Tonino Lo Coco, in occasione della presentazione del mio nuovo libro Le Favole Eretiche. Tonino è un ottimo Chef e Maestro in cucina e nell’accoglienza ed ospitalità.

