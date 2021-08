La favola di una domenica in paradiso senza la maledetta pandemia

Giuro che è da tanto tempo che non scrivo su MonrealeNews.it di mio fratello Enzo Ganci, Direttore del quotidiano letto dai Monrealesi, Palermitani ed Amici delle Frazioni. Enzo Ganci mi rintraccerebbe anche all’inferno, quando non ha mie notizie da 30 giorni.

Oggi 1 Agosto 2021, una domenica qualunque di questa nostra Monreale con i tacchi a spillo che deve lottare contro i facinorosi che posteggiano abusivamente nel Centro Storico ed inquinano con le loro moto facinorose il riposo notturno di noi Monrealesi stanchi senza futuro, ho ritrovato le energie residue della mia amigdala, per scrivere un pezzo per la mia città.

Forse dobbiamo chiedere come Comune ed Amministrazione l’intervento dell’Esercito Italiano per mettere in riga quattro facinorosi? Conosciamo i loro cognomi: Siamo alle strette finali di questa turpe sfida contro la Città e la quiete dei Monrealesi. Sigliamo una tregua di pace duratura e rassegnatevi! Nelle more mi trasferisco in Paradiso per godermi una santa Domenica senza la maledetta pandemia da Covid19 e Varianti. Finalmente sbarco in Paradiso alle 5 del mattino, accolto da un ragazzino di 14 anni biondo e bellissimo in viso. Chiedo istantaneamente al ragazzino il suo nome ed il ragazzino mi sussurra al mio orecchio sinistro: Sono Gabriele e ti starò vicino per la tua permanenza in Paradiso.

Chiedo sbigottito: Gabriele, perché non ho incontrato nel mio ingresso in Paradiso, mitici personaggi come San Pietro? Ehi Professore Salvino, San Pietro è un’anima come tante nel nostro Paradiso! Paradiso, caro Prof, deriva etimologicamente dal Greco Antico 2Paràdeisos che significa “Giardino Recinto” , Parco, Verziere. Sicuramente tu, carissimo Prof. Opterai per la versione Parco perché tu adori la tua Contrada Ponte Parco, dove hai trascorso la tua gioventù. Rispondo a Gabriele con tenerezza: Gabriele, ma dove stanno il Padre Celeste e Gesù di Nazareth? Risposta fulminea di Gabriele: Stanno negli Universi Paralleli. Caro Prof. Salvino, questo è il Paradiso dei visitatori! E’ solo un Parco giochi dove puoi rilassarti e sognare senza pandemia e varianti. Potrai restare mio ospite per tutto il tempo che vorrai! Ti farò sognare e ti guarirò da tutte le tue trepidazioni, ansie e malinconie.

Non avrai più paura della Morte e delle malattie; Ti porterò in giro negli Universi Paralleli e ti farò incontrare le anime dei trapassati e dei tuoi cari affetti. Ti farò conversare con tua figlia Claudia ed il tuo Maestro Leonardo Sciascia; ti farò baciare mamma Angelina e papà G. Battista; ti mostrerò il futuro che ti aspetta se deciderai di ritornare sul Pianeta Terra. Carissimo Gabriele, voglio restare con te almeno un mese e fare ritorno sulla Terra a Settembre. Nel 2022 tornerò a trovarti e sostare un paio di mesi nel Parco Paradiso. Sai Gabriele, mi piace la tua compagnia e le tue proposte di viaggio negli Universi Paralleli. Sic et simpliciter, mi dividerò tra Pianeta Terra e Parco Paradiso.

COPYRIGHT ©BY SALVINO CAPUTO