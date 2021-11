La super favola di Don Chisciotte e Sancho Panza contro i mulini a vento

E’ da tanto tempo che desideravo omaggiare e restituire alla vita di memoria il mitico Miguel de Cervantes ed il suo popolarissimo romanzo eretico che proietta nel nostro terzo millennio, il senso della sfida contro i nuovi Titani e le nuove Lobby economiche e finanziarie.

De Cervantes divenne molto amico del nostro Antonio Veneziano, il più grande poeta della seconda metà del 500 siciliano, in seguito alla cattura di entrambi gli scrittori, operata dai Pirati di Algeri. De Cervantes e Veneziano, in quel malaugurato periodo di prigionia, ebbero modo di scambiarsi autorevoli punti di vista sulla poesia in genere ed i romanzi di fantasia. Nel Don Chisciotte contro i Mulini al vento, il protagonista sta cavalcando un brocco che lo costringe ad avanzare lentamente nel suo viaggio fantastico contro i Mulini al vento.

La verità di fondo nel romanzo di De Cervantes, è la modernità nel tratteggiare aspetti psico-analitici di Don Chisciotte, degni dei manuali scientifici della Psicologia e Psichiatria del terzo millennio. Don Chisciotte confonde nel suo raptus d’insana follia, i Mulini al vento con Giganti in carne ed ossa e dichiara al povero Sancio Panza che li ucciderà tutti e renderà un servizio a Dio, liberando dalla faccia della terra, questa genìa di stirpe cattiva e maledetta. Sancio Panza cerca di mettere in guardia Don Chisciotte, spiegandogli che i Giganti non esistono, perché in verità sono soltanto mulini al vento dove le braccia, altro non sono che le pale dei mulini che girano per il vento. Impossibile convincere Don Chisciotte; fermissimo ed ostinato nel suo folle proposito, l’eroe cosmicomico di De Cervantes si lanciò contro i mulini in sella al suo brocco ronzinante ed il suo pensiero d’amore verso la sua dolce Dulcinea.

Purtroppo il colpo di lancia contro il primo mulino, fu spezzato dalla pala del mulino che roteando, fece precipitare con il sedere per terra il nostro folle eroe. Sancio soccorre subito il padrone e da fedele scudiero cerca di convincerlo ad abbandonare questa folle impresa contro i Mulini al vento. Don Chisciotte mette a tacere il suo fedele Sancio e gli spiega che i Giganti si sono trasformati in Mulini al vento, grazie all’incantesimo operato dal Mago Silvan, suo eterno nemico. Purtroppo combattere contro i Mulini al Vento, nel terzo millennio equivale a perdere tempo prezioso con le persone che non ti daranno mai retta.

