Gal Gadot l’attrice israeliana sarà la strega cattiva di Biancaneve ed i sette nani

Nelle vesti di scrittore di favole, ho appreso con gioia la notizia relativa alla mitica attrice israeliana Gal Gadot e del suo nuovo ruolo nel cinema mondiale, relativo all’interpretazione della Strega Cattiva nella mitica favola di Biancaneve ed i Sette Nani.

Interpretare la strega cattiva che chiede continuamente al suo specchio magico chi sia la donna più bella del Reame, è ancora nel 2021 la domanda più frequente che si pongono quotidianamente, attrici, modelle, indossatrici, ballerine, le veline dei telegiornali e tutte le donne legate al mondo dell’apparire e delle industrie cinematografiche. La nostra bellissima Gal Gadot popolarissima per avere indossato i panni di Wonder Woman, ha accettato la sfida con i suoi produttori cinematografici, d’interpretare la Strega Cattiva nella più bella favola di tutti i tempi, ovvero Biancaneve ed i Sette Nani. Certamente la nostra bellissima attrice israeliana supererà se stessa nel ruolo di Strega Cattiva, perché si è resa conto che la posta in palio è altissima.

Al di là del pubblico che affollerà le sale cinematografiche, al di là dello share televisivo che registrerà, dopo la messa in onda sulle TV Internazionali della favola della Strega cattiva e di Biancaneve, penso seriamente che sarà uno degli eventi top del 2022. Se dovessi intervistare un grande mass-mediologo in merito all’evento della Strega cattiva e Biancaneve, mi risponderebbe che ogni favola è figlia del suo tempo, ma nel caso della Strega cattiva e Biancaneve non ci sarà mai una scadenza temporale perché è per antonomasia, la Favola dell’apparire della società moderna alla frutta e senza prospettive nel suo percorso futuro. Le Favole sono catartiche, educative ed aiutano a maturare bambini ed adulti. Ho pubblicato più di 6000 Favole nel mio libro Haeresis prodotto da Enzo Ganci e Monreale News.it.

