Turismo a Monreale in continua espansione: lo dimostrano i fatti

fumetto di Nino Casamento



L’importanza del turismo per la nostra città non deve limitarsi alla capacità d’attrarre visitatori provenienti da tutto il mondo grazie soprattutto ai nostri siti Unesco.

Deve anche concretizzarsi in un circolo virtuoso di cui possa beneficiare tutta la comunità, portando il visitatore a soggiornare nel territorio monrealese più notti rispetto alla media attuale. Tutto questo, però, sarà possibile solo migliorando alcuni servizi fondamentali quali: i trasporti, il decoro cittadino e le escursioni. Puntando su questi tre punti cardine aiuteremo l’economia legata alla filiera turistica. Le strutture ricettive l’hanno capito e, come ci testimoniano i dati ufficiali, se nel 2017 i B&B a Monreale erano 32, adesso sono quasi un centinaio. Bellissimo.

È con questo spirito che la Casamento Travel sta riproponendo la III° edizione dell’MTE, iniziata nel 2017, qundo fu realizzata la prima edizione del “Monreale Tourism Exchange”: un evento di portata nazionale, che portò a Monreale 30 agenzie di viaggi provenienti da tutta Italia e qualcuna estera. Il clou finale fu l’incontro tra le agenzie di viaggi e gli imprenditori locali in un workshop che permise ai “buyers” ed ai “sellers” di concludere affari che tutt’ora persistono. Nel 2018, sempre a Monreale, si tenne la seconda edizione dell’MTE che aveva per tema “Palermo, capitale della cultura”. Come possiamo attirare turisti a Monreale da questo evento? Successivamente ci fu la battuta d’arresto forzata per tutti, causata dall’epidemia Covid-19.

Quest’anno si è deciso di dare continuità al progetto e, grazie al benestare dell’amministrazione comunale, verrà presentata la terza edizione del Monreale Tourism Exchange, che si terrà dal 24 al 26 marzo.

Attualmente si sono iscritte all’evento 30 agenzie di viaggi (numero chiuso) provenienti da quasi tutte le regioni d’Italia pronte a scoprire o riscoprire ciò che ci rende famosi nel mondo ovvero il patrimonio Unesco, ma verranno invogliate dalle novità che prospetteremo ai buyers: il mosaico e la ceramica con lezioni ad hoc a cui si aggiungono nuove proposte: le eccellenze enogastronomiche, la visita guidata della città per piccoli gruppi ai quali verrà proposto il tour delle fontane, gli affreschi del Serpotta, la maiolica della Collegiata, Il museo diocesano, Il museo multimediale, la mostra Posabella. Novità assoluta: verrà proposto il percorso del Cammino dei Mille che inizia da Monreale e si conclude a Palermo in 7 o 10 tappe che coinvolgerà i Comuni di Altofonte, Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Ficuzza, Marineo, Mezzojuso, Misilmeri e, per chiudere, il concerto per organo che si terrà un giorno alla settimana presso l’abbazia dei Benedettini a San Martino delle Scale.

A concludere l’evento giorno 26 marzo delle 9 alle 13 il workshop che vedrà protagonisti i sellers, gli imprenditori locali, che si confronteranno con i buyers, agenzie ospiti, così da poter presentare le loro iniziative commerciali, avviare le richieste di domanda/offerta e concludere affari. Doveroso un sentito ringraziamento al comune di Monreale per la disponibilità mostrata nella realizzazione dell’evento.