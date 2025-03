Non sempre la colpa è degli altri

fumetto di Nino Casamento



Lo scorso 12 marzo ho avuto modo di partecipare alla riunione che si è tenuta tra gli imprenditori monrealesi presso la Casa Cultura Santa Caterina. Una riunione di preparazione per il Monreale Tourism Exchange.

Un incontro che, per certi versi, ha messo in luce il fermento positivo e la volontà di fare di Monreale una meta sempre più apprezzata dai turisti. Una discussione costruttiva, un’occasione per prepararsi al meglio per l’evento che si terrà dal 24 al 26 marzo e per presentare le proprie proposte agli operatori del settore turistico. Tutto sembrava procedere per il meglio: numerose le adesioni alla riunione, entusiasmo nell’aria e progetti ambiziosi all’orizzonte; dispiace molto, però, che la pioggia abbia portato alcuni commercianti e attività locali che avevano dato la loro adesione alla riunione a non presentarsi.

In un periodo in cui Monreale sta cercando di affermarsi come una destinazione turistica di primo piano, ci si aspetterebbe che tutti siano pronti a metterci il massimo impegno. Certo, la pioggia può essere fastidiosa, ma forse sarebbe stato più opportuno cogliere l’occasione e manifestare la propria voglia di far parte di un cambiamento che potrebbe dare una spinta importante all’economia locale: è facile lamentarsi ed addossare la colpa agli altri se le cose non funzionano, ma la vera differenza la fa il comportamento dei singoli. Da qui una considerazione: se un po’ di pioggia può davvero spaventare chi ha deciso di partecipare, forse c'è da riflettere su quanto impegno si metterà nel lungo periodo per far crescere il turismo a Monreale.

Non è il caso di lanciarsi in critiche troppo dure, ma piuttosto di invitare i più scettici e i meno tenaci a riflettere sul significato di un’occasione come quella che il Monreale Tourism Exchange rappresenta. È una vetrina, una possibilità unica di dialogo con agenzie di viaggio di tutta Italia, una partita che - se la squadra sa giocare - vincerà sicuramente. La speranza è che, nonostante questi piccoli inciampi, Monreale e le sue attività siano pronte a sfruttare al massimo l'occasione di far brillare il proprio nome a livello nazionale, e che, nei giorni a venire, la determinazione prenda il posto della paura della pioggia.