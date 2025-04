MTE, il vero lavoro comincia adesso

fumetto di Nino Casamento



L’MTE (Monreale Tourisme Exchange) si è concluso il 26 marzo: è stato un grosso successo dal punto di vista organizzativo. Tutti soddisfatti. E lo sono anch’io.

Alcuni Buyers, ospiti a Monreale, sinceramente estasiati dalle bellezze che Monreale offre, hanno evidenziato nelle loro copertine pubblicitarie proprio Monreale. Vedi esempio https://www.goditilavita.it/monreale-la-citta-siciliana-dai-mille-tesori/

Il vero lavoro, per come dice il titolo dell’articolo, comincia proprio adesso. Si è seminato bene, ora bisogna coltivare per raccogliere i frutti. E la coltivazione consiste nel proporre ai Buyers i pacchetti turistici che siano accattivanti a far si che il turista scelga come meta Monreale.

Le prove generali sono cominciate. Domenica scorsa è iniziato ufficialmente il “Cammino dei Mille”, (che sarà uno dei capisaldi di questi pacchetti turistici), con la tappa da Piana degli Albanesi a Santa Cristina Gela. L’evento patrocinato dalla Regione Sicilia e organizzato dalla Pro Loco di Monreale con il supporto tecnico della Casamento Travel, ha avuto tanti momenti belli lungo il percorso tra sentieri che costeggiano il lago, boschi di pini, cipressi e frassino, incontrando erbe e verdure spontanee come le borragini, la calendula, la ferula, la camomilla immortalati dai cellulari. Ad accogliere il gruppo dei camminatori a Santa Cristina il sindaco Giuseppe Cangelosi. Coreografica la rappresentazione della domenica delle Palme con Gesù che entra a Gerusalemme in groppa ad un asino.

A questa prima proposta ne andranno aggiunte tante altre come il corso di ceramica e del mosaico, i concerti di musica classica all’abbazia di San Martino delle Scale, le escursioni giornaliere, le visite guidate e tanto altro.

Di primaria importanza la realizzazione di un calendario con tutti gli eventi programmati con largo anticipo così da permettere a chi ha scelto di venire da noi a comprare il biglietto aereo più economico. Tutte queste iniziative hanno un solo obiettivo: attirare il turista a Monreale e farlo restare per diversi giorni.

Voglio concludere con un monito: a cercare i peli nell’uovo tutti siamo bravi. A trovare soluzioni siamo meno bravi. Pertanto se avete idee, suggerimenti, progetti, proposte, ecc. queste sono sempre bene accette. Ricordiamoci che siamo una squadra e si vince insieme.