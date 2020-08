Rientriamo a scuola, su sito Ministero sezione dedicata alla ripresa di settembre

Attivata la nuova sezione sul sito del ministero dell'Istruzione con tutte le informazioni sulla ripresa di settembre

MONREALE, 11 agosto – Sul sito del Ministero dell’Istruzione è stata creata da ieri un’apposita sezione con tutti i documenti e i materiali utili per le scuole, per il personale e anche per le famiglie, per la ripresa di settembre e la partenza dell’anno scolastico 2020/2021.

Saranno disponibili sulla pagina web, i documenti del Ministero, quelli del Comitato tecnico-scientifico per l’emergenza relativi al settore scuola, i link alle pagine degli Uffici Scolastici Regionali, le risposte alle domande più frequenti pervenute al Ministero.

La sezione sarà costantemente aggiornata.