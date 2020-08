Rientro a scuola, tra supporto operativo e nodi da sciogliere

Distanziamento, mascherine, personale aggiuntivo e supporto operativo

MONREALE, 24 agosto –Ad una settimana dal rientro a scuola per il recupero degli apprendimenti restano ancora diversi nodi da sciogliere in relazione ad alcuni aspetti essenziali per il ritorno in classe.

Se da un lato, infatti, il ministero venerdì scorso ha confermato l'apertura delle scuole a partire dall'1 settembre per il recupero degli apprendimenti e dal 14 per le lezioni, si attende ancora chiarezza su alcuni aspetti che ad oggi sono ancora incerti.

Punti fermi restano il piano scuola e le relative linee guida nate dal confronto con il Comitato tecnico-scientifico e i successivi pareri espressi dall'organo su quesiti del ministro dell'Istruzione fino ad arrivare alle indicazioni operative varate dall'Istituto Superiore di Sanità.

Al di là dei documenti ufficiali con i quali negli ultimi due mesi i dirigenti scolastici hanno dovuto fare i conti rispondendo ad appositi monitoraggi e ripensando all'organizzazione scolastica per il nuovo anno, ci sono però ancora alcuni punti di non minor peso da chiarire in vista della riapertura.

A partire proprio da quelle che possiamo definire le regole auree da rispettare per il rientro a scuola in sicurezza - distanziamento e correlato utilizzo di mascherine - le quali sono necessariamente connesse alla disponibilità di spazi aggiuntivi per i quali l'ultimo monitoraggio del ministero è del 17 agosto scorso. Se consideriamo, inoltre, che il 29 agosto lo stesso comitato tecnico-scientifico dovrebbe tornare a riunirsi per analizzare gli indici epidemiologici regione per regione con possibilità di aperture localizzate o di revisione delle misure già stabilite, l'attesa si fa ancora più forte visti i tempi ormai prossimi del rientro.

Anche sul versante personale si attendono novità più precise, dopo l'emanazione dell'ordinanza ministeriale con cui sono state attribuite agli Uffici Scolastici Regionali le risorse finanziarie stanziate con il ''decreto rilancio'' per le assunzioni di personale aggiuntivo.

Quest'ultimo sarà assunto dalle graduatorie di istituto in via prioritaria per le scuole dell'infanzia e del primo ciclo con particolare attenzione per la scuola primaria. Anche in questo caso, però, le graduatorie sono in corso di elaborazione dal momento che la procedura di iscrizione nelle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze si è conclusa lo scorso 6 agosto e la procedura di validazione delle domande degli aspiranti è tutt'ora in corso.

Da oggi, 24 agosto, intanto, a disposizione delle scuole ci sarà un apposito help desk, attivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, che avrà la funzione di raccogliere eventuali dubbi e segnalazioni da parte delle scuole sull'applicazione delle misure di sicurezza, contribuendo a risolvere le criticità ancora esistenti e a facilitare il ritorno fra i banchi di scuola.