Il liceo artistico D'Aleo metterà in scena ''Il genio di Palermo'' all'Educarnival 2020

Il liceo artistico D'Aleo metterà in scena ''Il genio di Palermo'' all'Educarnival 2020

La sfilata partirà domenica alle 15.30 da piazza del Parlamento fino a piazza Verdi. LE FOTO

MONREALE, 21 febbraio – Anche quest’anno torna la manifestazione Educarnival 2020, giunta alla sua sesta edizione, promossa dal Comune di Palermo, dal CRAL Istruzione e dall’Ufficio Scolastico Regionale che dal 14 al 25 febbraio porterà numerose scuole di Palermo e provincia per le vie del centro storico con le loro maschere e i carri allegorici.

L’evento più atteso è la sfilata di domenica 23 che partirà alle 15.30 da Piazza del Parlamento per arrivare a Piazza Verdi e per la quale sono attese circa 30 mila persone. Il tema scelto per questa edizione è “Tra natura, mito e realtà”- “Creature fantastiche e dove trovarle”.

Il Liceo Artistico Mario D’Aleo parteciperà alla manifestazione presentando il mito palermitano per eccellenza, il celebre “Genio di Palermo” e altri famosi miti della nostra terra. Gli studenti delle classi 4A, 5B e 5A, coadiuvati dai docenti del Dipartimento Artistico Bonurelli, Alvich, Castiglione, Moncada, Musacchia e Ragusa, ispirandosi alla statua del Genio di Palermo che si trova all’interno di Villa Giulia, ne hanno realizzato una propria interpretazione sotto forma di statua vivente. Il personaggio sarà accompagnato da un corteo di altrettante statue viventi che sfileranno con tele dipinte, raffiguranti altri famosi miti siciliani.

Il carnevale palermitano delle scuole è stata anche l’occasione per favorire l’incontro e lo scambio con altre istituzioni scolastiche del territorio. Per la realizzazione del trucco e delle acconciature di tutti i personaggi, infatti, il Liceo Artistico D’Aleo si è avvalso della collaborazione degli allievi della scuola di formazione professionale di Palermo, ENDO-FAP “Don Orione”, indirizzo estetica e acconciatura.