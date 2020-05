Il nostro eroe, Giovanni Falcone

Il videomessaggio degli alunni delle quinte della "Veneziano-Novelli". IL VIDEO

MONREALE, 23 maggio – Il messaggio che ci ha lasciato il giudice Giovani Falcone, del quale oggi ricorre il 28° anniversario dell’uccisione, gli insegnamenti che ancora oggi sono attuali, ma soprattutto una cultura della legalità che da quel lontano, tremendo, 23 maggio 1992 alberga nei cuori del siciliani.

È la sintesi del lavoro svolto dagli alunni delle quinte A, B, E, effettuato, pur in regime di pandemia, pur stando a casa, in occasione della giornata dedicata al ricordo del magistrato ucciso, assieme alla moglie Francesca Morvillo ed agli uomini della scorta, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, in quella che è passata alla storia come "la strage di Capaci", grazie al prezioso lavoro delle insegnanti Maria Pia Casamento, Marina Palazzo e Anna Maria Di Liberto. Un omaggio doveroso, reso sotto forma di un video nel quale a parlare sono gli stessi alunni.

Una splendida testimonianza di impegno e partecipazione non certo formale ma sostanziale e fatta col cuore. Ascoltando bene ogni bambino sarà possibile "sentire" nella loro interpretazione ciò che riescono a dire. “Sono fiera di loro – afferma la dirigente scolastica Betarice Moneti – e di tutti i docenti che credono con forza nel nostro lavoro, continuando a seminare con dolcezza e determinazione la speranza di un futuro migliore”.

<p>

Articoli correlati Monreale, oggi commemorazione in ricordo della Strage di Capaci