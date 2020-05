Rientro a scuola: mascherine, distanziamento e rigorosa igiene

Il Comitato tecnico-scientifico ha approvato il documento finale relativo alle modalità di ripresa delle attività didattiche

MONREALE, 30 maggio – Il Comitato tecnico-scientifico ha reso noto il documento conclusivo approvato recante le linee guida che regoleranno la ripresa delle attività didattiche in presenza nel prossimo anno scolastico.

Si tratta di una serie di misure da adottare all'interno di ogni edificio scolastico e che rivestono la funzione di guida per programmare il rientro in classe, tenendo conto della specificità della situazione emergenziale causata dal contagio da coronavirus.

I principi fondamentali che saranno posti alla base della riapertura delle classi saranno tre: il distanziamento sociale con una distanza interpersonale non inferiore al metro, la rigorosa igiene personale e degli ambienti, la capacità di controllo e risposta della sanità territoriale.

Anche se non sarà necessario misurare la temperatura corporea in entrata, la condizione determinante per fare ingresso a scuola sia per studenti sia per tutto il personale sarà l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° fino a tre giorni precedenti. Poi, come era presumibile, non potranno entrare a scuola coloro che siano stati in quarantena negli ultimi 14 giorni e neppure quanti siano stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

Il mantenimento di una distanza interpersonale non inferiore al metro comporterà inevitabilmente la revisione della sistemazione dei banchi, per questo ogni scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica, potrà adottare modalità di alternanza, turnazione o didattica a distanza a seconda della specifica realtà.

Si dovrà inoltre porre in essere ogni misura organizzativa in grado di evitare assembramenti di persone all'interno dei locali scolastici ed anche la presenza dei genitori nei locali scolastici dovrà essere ridotta al minimo.

Gli ambienti dovranno essere quotidianamente ripuliti e sanificati con particolare attenzione alle superfici più toccate, prevedendo anche la disinfezione attraverso prodotti specifici.

Per quanto attiene all'igiene personale, invece, tutti gli alunni dovranno indossare per l'intero tempo della loro permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o di comunità monouso o lavabile di propria dotazione, ad eccezione degli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della stessa e degli alunni della scuola dell'infanzia di età inferiore ai 6 anni di età.