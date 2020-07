Rientro in classe, arrivano i banchi monoposto

Prenderanno il posto dei banchi tradizionali. L'indagine sui fabbisogni delle scuole avviata dal ministero scadrà domani

MONREALE, 20 luglio – Se per il ritorno in aula sia nel piano scuola sia all'interno delle linee guida della task-force regionale la parola d'ordine è distanziamento, da un punto di vista logistico il nuovo layout delle aule a settembre sarà caratterizzato dal ricorso ai banchi monoposto.

Ma non solo quello in verità. Con una nota indirizzata alle istituzioni scolastiche lo scorso 17 luglio, infatti, il ministero dell'Istruzione ha avviato una rilevazione dei fabbisogni di banchi monoposto, sedute standard e sedute didattiche di tipo innovativo.

Il procedimento di indagine messo in atto rientra tra le misure previste dal decreto sulle ''misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale'' pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 16 luglio con il quale si intende fornire alle scuole un supporto per l'approvvigionamento di arredi in vista dell'ormai prossimo rientro in classe.

Ad occuparsi dell'acquisto sarà infatti la struttura commissariale che alla luce delle informazioni specifiche sui fabbisogni fornite dalle scuole potrà così procedere attraverso misure semplificate all'acquisizione degli arredi necessari in modo da fornirli entro i primi giorni di settembre presso ogni singolo plesso scolastico.

La misura prevista servirà in prima istanza ad ottimizzare l'utilizzo degli spazi all'interno delle aule scolastiche ed evitare così lo sdoppiamento delle classi, rispettando inoltre le misure contenitive previste nel documento del comitato tecnico-scientifico per il ritorno a scuola in sicurezza.

La rilevazione avviata dal ministero dell'Istruzione attraverso gli Uffici Scolastici Regionali scadrà domani con la compilazione da parte di ogni istituzione scolastica dello specifico questionario.