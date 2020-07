Tablet e notebook e web-cam agli alunni della Margherita di Navarra con il modulo Smart Class

L’istituto ottiene un finanziamento di 12.750 euro per garantire la didattica digitale

MONREALE, 31 luglio – L’istituto Margherita di Navarra ottiene un finanziamento di 12.750 euro per l’attuazione del modulo “Smart Class” del PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”.

L’obiettivo dell’avviso è quello di offrire alle istituzioni scolastiche l’opportunità di realizzare classi virtuali adatte a consentire, anche per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche statali del I ciclo d’istruzione e, prioritariamente, della scuola primaria, forme di didattica digitale. L’avviso si ricollega al perdurare dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus e alle misure restrittive prescritte. Superata la fase emergenziale, lasmart class potrà costituire una forma ordinaria di supporto alle attività didattiche.

Gli interventi devono essere destinati all’acquisizione di dispositivi digitali, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano privi, ai fini della fruizione di attività formative a distanza. A titolo esemplificativo la proposta progettuale si sostanzierà in un elenco di forniture quali: notebook e tablet dotati di microfono, speaker e web-cam, integrati o off-board; software e licenze per la realizzazione e/o l’uso di piattaforme di e-learning, mobile learning, content-sharing, streaming, video-call di gruppo e web-conference; internet key e modem-router e altri accessori utili all’erogazione/fruizione delle attività formative a distanza.

“Un’altra opportunità – evidenzia la dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi – per la nostra istituzione scolastica per garantire un diffuso impiego, a scopi didattici, delle tecnologie digitali, delle loro potenzialità come contributo ai risultati formativi e della profonda innovazione dei tradizionali modelli di insegnamento per un’ulteriore e continua sperimentazione operativa della didattica a distanza”.