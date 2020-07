Scuola, nuova rilevazione sugli spazi

Avviato dal ministero dell'Istruzione un nuovo monitoraggio. La scadenza è prevista per le 14 di domani 1 agosto

MONREALE, 31 luglio –Se da una parte i tempi per il ritorno in classe sono sempre più vicini, non si arrestano dall'altra le rilevazioni da parte del ministero per individuare ulteriori necessità delle scuole per la ripresa delle lezioni in presenza rispetto ai precedenti cicli di monitoraggio.

Un ritorno - quello all'interno delle aule - che per via delle norme di sicurezza contenute nelle linee guida dello scorso 26 giugno impone alle scuole un'analisi attenta e puntuale degli spazi scolastici a disposizione e delle relative criticità.

Per questo, il dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del ministero con una nota del 30 luglio ha richiesto alle istituzioni scolastiche la compilazione di un nuovo questionario al fine di segnalare il fabbisogno di eventuali ulteriori spazi necessari per assicurare la ripresa delle lezioni a settembre.

Le scuole avranno tempo fino alle 14 di domani 1 agosto per inviare i dati richiesti così da permettere al ministero di avere il quadro esatto della situazione per la ripartenza alla luce delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 ad un mese ormai dal rientro, se si considera che già l'1 settembre le scuole riapriranno i battenti per il recupero degli apprendimenti.

Intanto - fanno sapere dal ministero - per le richieste relative ai banchi monoposto è stata già avviata la gara europea ad evidenza pubblica a cura del Commissario Arcuri e presumibilmente le stesse saranno evase entro la seconda settimana del mese di settembre.