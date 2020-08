Monreale, assegnati alle scuole i fondi per libri di testo e kit scolastici

Pubblicata la graduatoria delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento

MONREALE, 4 agosto – Dopo l'emanazione dell'avviso pubblico per il supporto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'acquisto di libri di testo e kit didattici, sono state rese note dal dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del ministero le graduatorie relative alle scuole ammesse a finanziamento.

L'iniziativa del ministero dell'Istruzione rientra nell'ambito del Programma operativo nazionale ''Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento'' 2014/2020. L'obiettivo specifico del progetto è quello di incrementare le competenze chiave degli studenti attraverso azioni di miglioramento e potenziamento dei settori disciplinari di base: italiano, lingue straniere, matematica, scienze, tecnologia e nuovi linguaggi. L'apprendimento di tali discipline, grazie ai finanziamenti concessi, potrà essere rafforzato anche con l'ausilio di percorsi on-line.

Tra le istituzioni scolastiche i cui progetti sono stati finanziati a valere sui fondi dell'avviso ci sono anche diverse scuole di Monreale.

Per il primo ciclo l'istituto comprensivo Margherita di Navarra per un importo pari a 21.647,06 euro; l'istituto comprensivo Veneziano - Novelli il cui budget ammonta a 28.941,18 euro e l'istituto comprensivo Francesca Morvillo per l'importo di 11.764,71 euro.

Tra gli istituti del secondo ciclo finanziati, invece, figura l'istituto di istruzione superiore Basile-D'Aleo per un importo complessivo di ben 115.294,12 euro.

Adesso le scuole riceveranno singola nota di autorizzazione al progetto con tutte le indicazioni necessarie per la realizzazione e gestione della procedura di finanziamento.