''La scuola è il cuore pulsante di un Paese''

Il premier agli studenti: ''Vi auguro di vivere l’anno scolastico con fiducia''

ROMA, 13 settembre - Il presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha voluto rivolgere stamattina un messaggio d’augurio a studenti e docenti alla vigilia del rientro a scuola.

Domani, lunedì 14 settembre, sarà infatti il primo giorno di scuola per tutti gli istituti scolastici che hanno scelto di ritornare tra i banchi senza ulteriori rinvii. Un evento tradizionale, quello del primo giorno di scuola, che si ripete ogni anno con lo stesso carico di emozioni ed aspettative.

Ma quest’anno la carica emotiva di fronte a tale evento assume una rilevanza particolare poiché la giornata di domani segnerà il ritorno ad una normalità interrotta lo scorso mese di marzo a seguito della pandemia.

Ma vi è di più se consideriamo l’ansia e le tensioni accumulate in questi ultimi mesi estivi per via di tutti gli accorgimenti previsti dal protocollo antiCovid che sarà necessario rispettare attentamente - come ha ribadito il premier nel suo messaggio - per garantire la sicurezza di tutti.

Dubbi ed incertezze persistono ancora alla vigilia di questa apertura ma il presidente ha inteso lanciare un messaggio di speranza a tutto il mondo della scuola perché si riprendano le attività scolastiche con fiducia ed entusiasmo.

Agli studenti viene chiesto di fare la propria parte e di rispettare le regole di cautela, ma un ringraziamento speciale è stato riservato nelle parole del premier agli insegnanti che con tanti sforzi hanno garantito, attraverso la didattica a distanza, il legame della scuola con gli studenti.

Infine un “grazie” sentito è stato rivolto alle famiglie, ai dirigenti scolastici e a tutto il personale della scuola che in questi mesi non si è mai fermato per predisporre quanto necessario per la ripartenza.

Da domani dunque riparte la scuola e con essa tutti i progetti per un futuro migliore.