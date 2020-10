Scuola, il materiale didattico non va disinfettato

Occorre adottare le misure generali tra cui l’igienizzazione delle mani

MONREALE, 6 ottobre - A poche settimane dall’inizio della scuola sono ancora molti i dubbi che nutrono in tanti su diversi aspetti della vita scolastica tra cui il corretto utilizzo dei materiali usati a scuola per la didattica.

Nell’apposita sezione del sito web del ministero dell’Istruzione, denominata ‘’Rientriamo a scuola’’, è possibile consultare una serie di domande e risposte sui quesiti più rilevanti.

Tra questi, quello relativo proprio al trattamento dei materiali che fungono da supporto per la didattica - ad esempio quaderni, libri, fogli, testi, album - in tanti, infatti, si chiedono se questi ultimi vadano igienizzati.

Sulla questione il ministero chiarisce che il Comitato Tecnico Scientifico non ha mai previsto l’utilizzo dello di spray o gel igienizzante nella gestione del materiale cartaceo o didattico, che può essere maneggiato tranquillamente, anche senza l’uso di guanti.

Il Comitato Tecnico Scientifico, fornendo risposta ad un quesito del ministero dell’Istruzione sul tema, ha confermato che è sufficiente il rispetto delle misure generali di comportamento per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, in modo particolare la frequente igienizzazione delle mani.