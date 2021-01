Scuola, in Sicilia si continua in DAD

Didattica a distanza dall’11 al 17 gennaio per elementari e medie e fino al 31 per le superiori, in presenza solo infanzia e asili nido

PALERMO, 8 gennaio -Dopo ore d’attesa per le decisioni del governo regionale rispetto alla ripresa della scuola in presenza, dopo lo stop decretato da diversi sindaci in questo fine settimana, arrivano le decisioni in merito.

A seguito dell’esame della relazione del comitato tecnico-scientifico regionale e dopo interlocuzioni con il ministero della Salute, in Sicilia ad aver prevalso è la linea della cautela. Dopo l’aumento dei contagi che nei giorni scorsi ha raggiunto alti livelli, con la riunione della task force regionale cui ha partecipato anche il governo regionale arriva il prolungamento della didattica a distanza per la scuola in maniera articolata però rispetto ai diversi ordini e gradi scolastici.

In particolare le scuole superiori riprenderanno le attività didattiche da lunedì 11 gennaio in modalità a distanza fino al 31 gennaio, rinviando dunque all' 1 febbraio il rientro in presenza al 50 per cento. Per quanto riguarda invece le scuole del primo ciclo d’istruzione si continuerà con la didattica a distanza anche per elementari e medie dal prossimo 11 gennaio fino al 17, mentre da lunedì 18 gennaio si rientrerà in presenza.

Resta esclusa dalla didattica a distanza la scuola dell’infanzia e gli asili nido che invece da lunedì prossimo 11 gennaio riprenderanno le attività didattiche in presenza secondo le norme di sicurezza. Si delinea così lo scenario in Sicilia per la ripresa della scuola dopo le vacanze natalizie in strenuo rigore proprio per evitare che l’imponente trend dei contagi di questi giorni possa avere ricadute più pesanti. La scelta della didattica a distanza resta dunque una soluzione d’emergenza nell’attesa di valutare nelle prossime settimane l’andamento della curva epidemica nella speranza di potere riprendere quanto prima le attività in presenza anche per i ragazzi delle superiori ormai in DAD da diversi mesi.