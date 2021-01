Scuola, ecco le scelte degli studenti siciliani per il prossimo anno

In testa i Licei, a seguire gli Istituti tecnici ed i Professionali

MONREALE, 28 gennaio – Dopo la chiusura delle iscrizioni alle classi prime della scuola secondaria di secondo grado, avvenuta lo scorso 25 gennaio, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha reso pubblici nei giorni scorsi i risultati delle scelte operate dagli studenti siciliani per l’anno scolastico 2021/2022.

Continuano a crescere i Licei che restano al primo posto della classifica, passando dal 58,8% al 62,5% con un incremento quindi del 3,7% rispetto all’anno scolastico in corso. Un risultato notevole, a tal proposito, quello rappresentato dal dato siciliano che supera quello nazionale attestatosi per i Licei al 57,8%.

Tra questi a prevalere anche in Sicilia è lo Scientifico con il 26,9% delle preferenze, al secondo posto il Classico con il 10,4%, a seguire il Linguistico con l’8,6% e Scienze Umane con il 10,8%. Tra gli ultimi in classifica ma in crescita rispetto agli anni precedenti c'è il Liceo Artistico con il 4,2%, mentre il Liceo Europeo/internazionale si ferma allo 0,6% ed il Liceo Musicale allo 0,9%.

Una leggera diminuzione si registra nella scelta per gli Istituti tecnici che a differenza del 27,7% dell’anno in corso si è fermata al 26,4% per il nuovo anno scolastico. Al contrario dei Licei, quindi, in Sicilia si registra per i Tecnici un dato più basso rispetto a quello nazionale che si assesta invece al 30,3% delle preferenze. A prevalere nella scelta degli Istituti Tecnici in Sicilia è l’indirizzo tecnologico con il 18,2% delle preferenze, mentre quello economico si ferma all’ 8,2%.

In calo, infine, l’iscrizione agli Istituti Professionali dove si registra l’11,2% per il nuovo anno contro il 13,5% dell’anno in corso tra le scelte operate dagli studenti.