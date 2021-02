Scuola, da domani rientro in Sicilia per gli studenti delle superiori

Scuola, da domani rientro in Sicilia per gli studenti delle superiori

Tornano in presenza al 50 per cento gli studenti della scuola secondaria di secondo grado

MONREALE, 7 febbraio – Domani tornerà a suonare la campanella che scandisce il succedersi delle ore scolastiche all’interno delle scuole secondarie di secondo grado in Sicilia. Ritornerà infatti a scuola in presenza il 50 per cento della popolazione scolastica secondo turni ed organizzazione deliberati da ogni istituto scolastico.

Giunge dunque ai nastri di partenza la tanto agognata ripresa della scuola in presenza, dopo la nuova classificazione della Sicilia in zona arancione, per quest’ultimo segmento del sistema scolastico in didattica a distanza ormai dalla fine di ottobre 2020. Un nuovo primo giorno di scuola dato il tempo trascorso “a distanza” che permetterà nel rispetto dei protocolli di sicurezza delle scuole di riprendere l’attività didattica in presenza.

Il rinvio di una settimana del ritorno a scuola del 50 per cento degli studenti delle superiori ha consentito di continuare, durante la settimana oggi conclusa, l’attività di screening per studenti e docenti attraverso un’azione di potenziamento messa in campo da parte degli organi regionali.

Anche se si tratta di un rientro in presenza a metà, domani sarà comunque un grande giorno se consideriamo che saranno lasciati alle spalle quasi tre mesi di didattica svolta interamente a distanza. L’auspicio è adesso che questa nuova ripresa in presenza, dopo quella di inizio anno scolastico, sia duratura e riservi da parte di tutti gli organi preposti al di fuori della scuola la massima attenzione sul fronte sanitario e dei trasporti per far sì che il lavoro di rete possa evitare nuove ed improvvise interruzioni e riportare gradualmente in classe il cento per cento degli studenti.