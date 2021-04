Corecom Sicilia, al via percorso di alfabetizzazione mediatica per le scuole

Partirà venerdì 16 aprile il percorso formativo rivolto a studenti e genitori in collaborazione con l’USR Sicilia

PALERMO, 11 aprile – Dalla collaborazione tra il Corecom Sicilia, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, l’assessorato regionale all’Istruzione, il Garante per l’infanzia e l’adolescenza per la Sicilia e le Università di Palermo, Catania e Messina nasce un percorso di alfabetizzazione mediatica rivolto a studenti e genitori delle scuole secondarie di secondo grado che sarà avviato venerdì 16 aprile alle 10.

Gli incontri si svolgeranno ogni venerdì in modalità ‘’on line’’ su piattaforma Teams e parteciperanno al corso nei diversi appuntamenti esperti dell’Agcom, docenti universitari di Roma, Palermo, Catania e Messina e numerosi altri relatori esperti in materia.

Il ciclo di seminari che continuerà fino al 28 maggio sarà aperto dai saluti istituzionali dell’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Lagalla e del direttore dell’USR Sicilia, Stefano Saraniti, cui seguirà l’introduzione ai lavori da parte di Laura Aria, commissario dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.

Il primo incontro avrà come tema ‘’dati personali e tutela dei minori in rete’’ e sarà tenuto da Mirzia Bianca, ordinario di diritto privato dell’Università ‘’La Sapienza’’ di Roma. Al centro delle successive lezioni ci saranno le responsabilità dei dirigenti scolastici, le emozioni in rete tra paura e opportunità, l’uso illecito e le dipendenze di internet, il ruolo dei mezzi di comunicazione nell’educazione digitale, identità e privacy tra regole e consapevolezza. Tutte le informazioni specifiche relative ai singoli incontri del percorso potranno essere reperite sul sito istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.

Gli studenti potranno decidere se partecipare ad alcuni o a tutti gli incontri, e saranno chiamati ad intervenire attivamente nei dibattiti e nel percorso di formazione, per migliorare e far crescere competenze digitali e di cittadinanza. Sarà effettuata la somministrazione di questionari dei quali poi gli studenti discuteranno apertamente con i relatori durante le sessioni di lavoro.