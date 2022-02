Le dirigenti Chiara Di Prima e Patrizia Roccamatisi ricordano Luigi Caracausi

Riceviamo a pubblichiamo...

''Era la mattina di quell’indimenticabile 2 settembre 2013 quando sentimmo per la prima volta la sua voce, pacata e rassicurante, darci il benvenuto nella città di Monreale come colleghe dirigenti appena immesse in ruolo.

Fu l’inizio di una collaborazione leale, feconda, creativa che ha avuto il grande merito di fondere in modo virtuoso la consolidata esperienza del preside Caracausi, per tutti noi Gigi, e le spinte innovative ed entusiastiche di noi giovani dirigenti operanti in un territorio difficile, resistente al nuovo, ma con innumerevoli e inesplorate possibilità di sviluppo e rinascita.



Solo pochi giorni dopo il nostro insediamento, accolse con gioia la nostra proposta di costituzione delle Rete C.E.R.E.R.E., acronimo di ''Condivisione, Esperienze, Risorse, Empowerment (sviluppo e innovazione), Ricerca Educativa”, una fucina di studio, idee, iniziative, sempre al servizio del territorio, con quello sguardo attento ai bisogni dei più piccoli, sguardo che ha sempre caratterizzato il pensiero e l’azione del collega Caracausi.

Dei suoi insegnamenti ci resta l’esempio di un uomo elegante, serio, tenace, incoraggiante, moderato, sempre pronto a trovare soluzioni, garante del bene comune e l’interesse degli studenti. Ciao Gigi, che la terra ti sia lieve, così come lieve e delicato è stato il tuo essere con chiunque abbia avuto il privilegio di incontrarti''.