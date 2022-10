Scuola, dirigenti monrealesi in visita a Fiera Didacta

L’evento di grande rilievo per il mondo della scuola in questi giorni a Misterbianco

MONREALE, 20 ottobre – Dopo l’annuncio dello scorso luglio, di cui avevamo dato notizia sul nostro quotidiano, Fiera Didacta, il più importante evento fieristico dedicato al mondo della Scuola, dell’Università, della Formazione e della Ricerca scientifica, sbarca per la prima volta in Sicilia.

Da oggi fino al 22 ottobre prossimi, in collaborazione con la Regione Siciliana, l’evento è in corso di svolgimento a Misterbianco. Sono stati presenti all’apertura i vertici della scuola siciliana a partire dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Giuseppe Pierro. Anche la scuola monrealese ha preso parte all’evento con una delegazione di dirigenti scolastici che ha già fatto tappa all’evento quest’oggi.

I dirigenti scolastici Patrizia Roccamatisi, Marco Monastra e Loredana Lauricella sono infatti stati presenti oggi all’apertura dell’evento che ha visto una gran partecipazione e tanto entusiasmo. L’evento in corso riveste una grande importanza per il mondo della scuola. Si tratta di una edizione spin-off, nel solco di Didacta International, che è il più importante evento mondiale del settore scolastico, che da oltre 60 anni si svolge in Germania.



Rappresenta inoltre un’occasione di progettualità e confronto per la scuola del futuro e della formazione innovativa del personale scolastico. Sarà anche momento di lancio del progetto regionale, nell’ambito del corrispettivo nazionale “Scuole 4.0”.