Scuola Guglielmo II, il 16 dicembre sarà il giorno della ''merenda condivisa''

Il titolo dell'iniziativa è "Un dolce Natale condiviso", realizzabile grazie anche alla partecipazione di alcuni commercianti

MONREALE, 7 dicembre - Si svolgerà venerdì 16 dicembre la giornata di beneficenza organizzata dalla scuola Guglielmo II dal titolo "Un dolce Natale condiviso", iniziativa partita dall'accordo di Caterina Salerno e Giuseppa Stinco, che coinvolge un intero istituto compresi i plessi di Aquino, Badiella ed ex Casa Santa.

Grazie all'accordo con la preside Maria Francesca Giammona, la vice Liliana La Rocca e l'insegnante Patrizia La Manna è stata organizzata una merenda condivisa.

"Dopo due anni di non condivisione - si legge in una nota - vogliamo condividere questa gioia immensa con i bambini, ragazzi, docenti, personale scolastico e genitori perché il tutto verrà devoluto all'iniziativa di solidarietà organizzata dall'Aslti, destinata ai bambini curati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'ospedale Civico di Palermo. Abbiamo deciso che non dobbiamo limitarci a conservare gelosamente quello che oggi possediamo, ma abbiamo il dovere di aiutare gli altri a ottenere quello che spetta loro".

Tutto ciò è stato permesso dalla partecipazione di alcuni commercianti: Bar del Sole di Samuele Giaccone, Bar Mirto, Nuovi sapori di Raia, Ard discount di Monreale G-stores, panifici Campanella Francesca, Campanella Salvo.