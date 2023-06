Alla Morvillo la seconda edizione del torneo di palla tamburello

Disputato ieri nella palestra del plesso di secondaria di primo grado

MONREALE, 6 giugno – Si è svolto ieri presso la palestra della scuola media Francesca Morvillo la seconda edizione del torneo di Palla Tamburello. Una grande festa dello sport giunta a conclusione di un anno scolastico ricco di iniziative sportive volte ad educare i ragazzi alla pratica motoria e a sani stili di vita. All’iniziativa hanno preso parte gli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado.

Il torneo d’istituto, ideato nella sua prima edizione dal professore Salvatore Mangiacavallo, oggi è stato invece coordinato dalle docenti di scienze motorie, Teresa Guglielmo e Alessia Gabriele, e si è svolto in un clima di entusiasmo e di sana competizione da parte di tutti gli alunni. Gli studenti hanno ricoperto diversi ruoli: giocatori e tifosi della squadra in campo, segnapunti, mettendo in pratica i valori del fairplay e del rispetto dell’avversario sia dentro che fuori il campo. Significativo è stato il grado di collaborazione e di cooperazione che le squadre guidate ciascuna da un capitano hanno messo in pratica durante le semifinali e le finali del torneo.

A vincere il torneo delle prime e delle seconde sono stati gli alunni delle classi 1° D e 2° D coordinate entrambe da Alessia Gabriele, la quale, soddisfatta, ha voluto sottolineare l’impegno e il grande lavoro di squadra svolto dall’intero corpo docenti per la riuscita di questa festa finale. In presenza di Vincenzo Galati, docente e facente le veci del dirigente scolastico Francesca Giammona, sono stati premiati con delle coppe gli alunni delle prime tre classi classificate, mentre una targa di riconoscimento e partecipazione è stata assegnata anche alle classi giunte quarte nella classifica finale.

Infine sono stati conferiti due premi per meriti speciali agli alunni Francesco Randazzo e Maria Guercia rispettivamente delle classi 1° B e 2° D , che si sono distinti per aver mostrato durante le fasi di gioco un profuso impegno, valori di correttezza e lealtà sportiva e un grande spirito di collaborazione con i compagni di squadra nel raggiungimento di un fine comune.