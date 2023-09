''Rinnoviamo l’impegno condiviso per dar vita a una comunità educante''

Il messaggio di inizio anno scolastico di Giuseppe Pierro, direttore dell’Ufficio Scolastico per la Sicilia

PALERMO, 12 settembre –Alla vigilia del nuovo anno scolastico arriva il messaggio al mondo della scuola di Giuseppe Pierro, direttore dell’Ufficio Scolastico per la Sicilia.

''Un nuovo anno scolastico sta per iniziare e, ancora una volta, siamo tutti chiamati a un impegno condiviso per dar vita a una comunità educante. Una collettività capace di rispondere alle richieste educative sia del nostro tempo sia del contesto territoriale in cui i giovani vivono. In poche parole: ‘fare scuola’. Educare è sicuramente una sfida da affrontare con dedizione, coraggio, passione, responsabilità, entusiasmo. Lo stesso con cui ho assunto, solo un anno fa, l’incarico di Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia.



Una sfida che, a mio parere, è valsa la pena di accettare pur non sottovalutandone le difficoltà, ma prendendo coscienza degli importanti cambiamenti in corso nella società che ci chiedono di ridurre il divario culturale tra educatori e ragazzi, tra scuola e famiglia, tra scuola e istituzioni territoriali.

Educare significa far crescere, nutrire; azioni che ci riportano alle attività nelle quali ogni educatore mette a disposizione l’esperienza personale a favore delle proprie studentesse e dei propri studenti. In questa prospettiva, ogni anno dobbiamo rinterrogarci per trovare le strategie ottimali rispetto al contesto in cui si opera”.

Queste le parole che il direttore dell’Ufficio Scolastico per la Sicilia, Giuseppe Pierro, ha diffuso oggi attraverso il sito internet e la pagina facebook dell'Ufficio Scolastico per la Sicilia.