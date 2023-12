Scuola Margherita di Navarra, giovedì flashmob per dire ''no'' alla violenza di genere

Protagonisti saranno i genitori e le alunne della scuola

MONREALE, 11 dicembre – Giovedì prossimo, 14 dicembre, dalle 14.30 alle 19, nell'ambito delle iniziative scolastiche di contrasto alla violenza di genere, alla scuola Margherita genitori e alunne daranno vita a un flashmob per dire no alla violenza di genere.

In particolare, sarà realizzato un videoclip dal titolo "Come Rose", a cura del professore Antonio Putzu, docente della scuola, che avrà come protagoniste tutte le donne del territorio su cui insiste la scuola, genitori e alunne.

“Sono certa - afferma la dirigente scolastica, Patrizia Roccamatisi - che l'impegno di tutti e di ciascuno possa generare, nei momenti di riflessione comune, una sensibilità diffusa e necessaria per contrastare il dilagare delle manifestazioni di violenza di genere”.

Su invito della dirigente scolastica, tutta la popolazione femminile delle frazioni di Pioppo, Villaciambra e San Martino delle Scale, unitamente a tutte le docenti e a tutte le alunne, è stata invitata a prendere parte a questa iniziativa che si svolgerà nel plesso centrale di Pioppo.