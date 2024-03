Scuola Margherita di Navarra, realizzate ieri le tradizionali manifestazioni per San Giuseppe

A Pioppo e Villaciambra diverse attività realizzate da alunni, docenti e genitori

MONREALE, 20 marzo – Ieri nei locali scolastici del plesso “Palazzo Ciolino” della Margherita di Navarra e nello spazio esterno del plesso della Scuola dell’Infanzia di Villaciambra dell’Istituto, si sono svolte alcune manifestazioni in onore della solennità liturgica di San Giuseppe.

A Villaciambra si è svolta, in particolare, una rappresentazione, dal titolo “Il manto di San Giuseppe”, con canti e poesie degli alunni della Scuola Primaria. Al termine grazie alla presenza di Don Gaetano Gulotta, gli alunni hanno potuto visitare nella vicina parrocchia il tradizionale “Altare di San Giuseppe”. Mentre i piccoli alunni della scuola dell’Infanzia di Pioppo e le insegnanti con la collaborazione dei genitori hanno organizzato un suggestivo altare ricco di tradizione e cultura, dedicato al Santo.

La scuola Margherita di Navarra da sempre sensibilizza i bambini nel mantenere vive le tradizioni del territorio e come ogni anno, pertanto, si rinnova attraverso l’allestimento dell’altare di San Giuseppe. L’altare è stato impreziosito da tovagliati di lino, merletti, lenzuola ricamate, oggetti decorativi ed votivi (croce, bibbia, calice e rosario) e decorazioni floreali. Ad arricchire l’aspetto veramente scenografico dell’altare, oltre l’intreccio di colori ed essenze delle verdi foglie di alloro e profumate arance e limoni, la “Tavola di San Giuseppe” con prodotti tipici del territorio: cardi, finocchi, broccoli, carciofi, cassate, sfinge, biscotti di Monreale, cannoli, buccellati, pupe con l’uovo. Tra i prodotti esposti nella tavolata non sono mancati “I pani di San Giuseppe” con le sue varie forme raffiguranti angeli, cestini, spighe, rosoni, coroncine e gli attrezzi del Santo falegname.



La cerimonia della benedizione dell’altare e dei pani, officiata da Padre Nicola Di Lorenzo, si è svolta ieri alla presenza della Dirigente Scolastica, Patrizia Roccamatisi, del personale docente e non docente della scuola, degli alunni e dei genitori. Un momento di festa e commozione proseguita con canti e poesie che i bambini hanno dedicato al Santo.



“I complimenti - ha affermato la dirigente Patrizia Roccamatisi - vanno a tutti i nostri alunni di Pioppo e Villaciambra, alle insegnanti, ai collaboratori scolastici e ai genitori per la lodevole iniziativa. Momenti come questi costituiscono un forte segnale della vicinanza da parte delle famiglie e del territorio all’operato della scuola”.



L’altare rimarrà aperto al pubblico anche stamattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00. I visitatori riceveranno i panini benedetti offerti generosamente da alcuni panificatori del luogo.