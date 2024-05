Scuola Margherita di Navarra, inaugurata la mostra ''Basta Silenzio''

Si tratta di un percorso artistico sul delicato tema della violenza sulle donne.

MONREALE, 21 maggio – Nei giorni scorsi presso i locali del plesso di San Martino delle Scale dell’istituto comprensivo statale ‘’Margherita di Navarra’’ è stata inaugurata la mostra fotografica e l’istallazione artistica dal titolo “Basta Silenzio”, nell’ambito di un progetto finanziato dai fondi d’istituto della scuola.

Il progetto, curato dai docenti Costa, Lo Cicero, Palermo, Parisi e Tantillo, ha visto la partecipazione, oltre che degli alunni di San Martino, anche di quelli di Villaciambra, altro plesso scolastico della scuola Margherita di Navarra. Il lavoro, della durata di due mesi, ha visto i ragazzi delle classi seconde e prime della scuola secondaria di primo grado coinvolti nella creazione di un percorso artistico sul delicato tema della violenza sulle donne in linea con le altre campagne di sensibilizzazione già in essere nell’istituto.

La sala principale del plesso scolastico si è trasformata così in un altare con candele accese e petali di rose come cornice alle fotografie che raccontavano una storia d’amore dal suo inizio fine al tragico epilogo. Al centro, una porta bianca frantumata dal tacco di una scarpa rossa rappresentava il grido simbolico di tutte le donne che rompono il muro di silenzio per dire “basta”.

“La scuola può e deve fare molto affinchè le giovani generazioni imparino le forme di convivenza civile tra uomini e donne, nella speranza che episodi di violenza, ai quali ormai siamo fin troppo abituati, rimangano un ricordo del passato” – queste le parole della dirigente Patrizia Roccamatisi, alla conclusione del momento di riflessione e di lettura di testi di canzoni e poesie da parte degli alunni.

La dirigente ha, quindi, simbolicamente dedicato una rosa, che le era stata donata dagli alunni, a tutte le vittime di femminicidio protagoniste dei fatti di cronaca del nostro territorio e di tutta l’Italia. La mostra rimarrà visitabile presso i locali del plesso scolastico di San Martino delle Scale durante gli orari delle lezioni.