La scuola Margherita di Navarra protagonista alla Biennale del Cinema di Venezia

Riceverà un premio nazionale per il videoclip ''Come stelle''

MONREALE, 6 giugno – Il video realizzato dalla comunità scolastica dell’istituto Margherita di Navarra di Monreale lo scorso 14 dicembre per dire no alla violenza di genere sarà premiato alla prossima Biennale del Cinema di Venezia.

Il video è stato selezionato tra i vincitori nell'ambito del concorso nazionale "Da uno sguardo: film di studentesse e studenti sulla violenza contro le donne" per la sua alta Valenza educativa dalla direzione generale del ministero.

Genitori, alunni e docenti hanno dato vita a una singolare ed emozionante performance che ha originato un videoclip, a cura del professore Antonio Putzu, docente della scuola, che ha reso protagoniste tutte le donne del territorio su cui insiste la scuola, la dirigente scolastica, Patrizia Roccamatisi, genitori, alunne e docenti della scuola.

La dirigente scolastica Patrizia Roccamatisi si è complimentata con tutta la comunità scolastica per questo nuovo riconoscimento arrivato dal ministero:

“La nostra scuola si colloca al primo posto di un concorso nazionale - ha affermato la dirigente Patrizia Roccamatisi- con il videoclip “Come stelle” che ci vedrà protagonisti alla Biennale del Cinema di Venezia. È un risultato straordinario per la nostra comunità scolastica che conferma ancora una volta la valenza altamente educativa del nostro progetto formativo e didattico nella creazione di una salda alleanza educativa tra scuola e territorio per il rilancio e la promozione di valori e principi etici fondamentali per la nostra società”.