L’inglese alla Scuola Morvillo: non solo Trinity

Ottimi risultati per gli studenti nello studio delle lingue straniere

MONREALE, 21 giugno – L’anno scolastico si è appena concluso ed è consequenziale fare bilanci, analizzare quanto fatto, tirare le somme di percorsi, iniziative e apprendimenti.

“Fra le tante iniziative intraprese dal nostro istituto un posto d’onore lo merita la progettualità e la realizzazione di percorsi per il rafforzamento delle competenze in lingua inglese come certificazione Trinity, moduli Pon e Big Challenge” fa sapere Francesca Giammona, dirigente scolastico della scuola Morvillo.

“Grazie alle diverse professionalità presenti nel nostro istituto è stato possibile diversificare l’offerta formativa per l’insegnamento, l’apprendimento di questa fondamentale disciplina che, come ben sappiamo, offre una marcia in più agli studenti sia nel proseguo degli studi, sia nell’apertura al mondo del lavoro: scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, infatti, forniscono le basi ed esse devono essere di qualità eccellente. Nel dettaglio va specificato che, per quanto riguarda il Trinity (di cui la Morvillo è sede riconosciuta) sono stati 21 gli alunni di scuola secondaria di primo grado che hanno conseguito la certificazione: 5 di livello A1, 11 di livello A2 e 5 di B1.

Inoltre ben 4 moduli del Pon “Agenda Sud” sono stati dedicati al potenziamento della lingua inglese per gli alunni di quarta e quinta di scuola primaria, coinvolgendo ben 80 ragazzi. Infine, fiore all’occhiello può essere considerato la partecipazione alla Big Challenge che ha visto la partecipazione di 64 alunni delle classi quinte di scuola primaria e 103 della secondaria con risultati excellent!

Per la scuola secondaria si sono distinti Maria Vittoria Principe della 1D, Andrea Lo Giudice e Giulio Barbaro della 1B, Laura Mammina della 2B, Riccardo D’Agostino e Matteo Cusimano della 2A, Leonardo Callari e Antonio Oliveri della 3B e Andrea Gandolfo della 1A. Per la scuola primaria un grande plauso meritano Silvio Antista della 5C, Emilia Oliveri della 5E e Miriam Testa della 5D: Silvio si è classificato primo dell’istituto e si è posizionato terzo a livello regionale e quarantaquattresimo a livello nazionale; Emilia, oltre ad essersi aggiudicata il secondo posto nella classifica della Morvillo, ha ottenuto anche il quarto posto regionale e cinquantacinquesimo nazionale; non da meno Miriam che si è collocata al terzo posto nella graduatoria d’istituto e al decimo posto regionale.

Un risultato che oggi, alla presenza dei genitori, abbiamo immortalato e festeggiato, con grande soddisfazione di grandi e piccini ma, sicuramente, la soddisfazione più grande resta la mia che, in quanto dirigente, sono fiera di guidare questo gruppo di docenti”.