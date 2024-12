Gli alunni della scuola Morvillo a lezione di vulcani e terremoti

Nell'aula magna dell'istituto hanno incontrato ieri l’esperto dell’INGV di Palermo

MONREALE, 7 dicembre – Ieri con grande entusiasmo gli alunni della scuola secondaria di primo grado Francesca Morvillo hanno partecipato ad un seminario divulgativo sui vulcani e terremoti a cura del dottore Bellomo dell’INGV di Palermo.

Durante l’incontro i ragazzi sono stati coinvolti in una serie di esperimenti scientifici che hanno dimostrato cosa accade all’interno di un vulcano. Gli alunni hanno anche imparato come si campionano i gas provenienti dall’eruzione vulcanica, visualizzato il funzionamento di un sismografo attraverso l’uso di un’applicazione scaricabile sui loro cellulari.

“La nostra scuola - afferma la dirigente scolastica Maria Francesca Giammona - punta sullo sviluppo delle discipline STEAM e cerca di incentivarle anche attraverso l’incontro con esperti che possano consolidare e potenziare il lavoro svolto in classe con i docenti. Vogliamo creare curiosità in questi ragazzi, e far sviluppare in loro l’atteggiamento critico e razionale tipico dello scienziato. Nell’ambito del nostro progetto volto al potenziamento delle discipline STEAM - ha concluso la dirigente - i ragazzi avevano già partecipato qualche settimana fa all’incontro con la dottoressa Zichittella, ricercatrice dell’AIRC, e altri incontri saranno realizzati durante l’anno scolastico”.