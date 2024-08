Completata l’esperienza Erasmus KA121 al Rutelli per la formazione docenti

A Madrid e Valencia la formazione su integrazione scolastica e intelligenza artificiale

PALERMO, 11 agosto – Volge al termine al Rutelli, per l’anno scolastico 2023-24, il progetto Erasmus+ KA121 dedicato alla formazione docenti e alle mobilità di breve periodo per gli studenti.

Il progetto, strutturato all’interno dell’accreditamento KA120 ottenuto dal Rutelli nel 2021, è stato articolato in attività legate alla formazione dei docenti, attività di job shadowing nonché attività preparatorie e di formazione specifica.

Nella prima parte del programma i gruppi di docenti coinvolti, provenienti dai quattro indirizzi del Rutelli e coordinati dal prof Salvatore Venturella, hanno avuto la possibilità di fare una settimana di formazione a Madrid e a Valencia in Spagna su tematiche legate all’integrazione scolastica e all’intelligenza artificiale.

A questa prima esperienza ha fatto seguito una seconda esperienza di cui una a Madrid e l’altra a Ramnicu Valcea in Romania in cui i docenti coinvolti nella mobilità KA121 hanno affiancato nelle attività didattiche svolte in classe altri colleghi che operano su discipline affini.

Questa modalità, così come ci racconta il prof Venturella ha offerto la possibilità di mettere a confronto tutto quello che riguarda non solo la gestione delle classi, ma anche l’organizzazione dell’attività didattica, le strategie utilizzate sia per le attività teoriche sia per quelle pratiche, insomma mettere a confronto scuole e contesti diversi per tirare il meglio l’uno dall’altro.

Queste attività ovviamente sono state coordinate e predisposte facendo riferimento alla tempistica del progetto, alle risorse economiche disponibili e alla disponibilità degli istituti che hanno supportato la formazione professionale e l’attività di job shadowing.

L’attività di coordinamento del progetto è stata la chiave del successo dell’operazione svolta per l’anno scolastico 2023-24 che proseguirà anche il prossimo anno scolastico, infatti, ci riferisce sempre il coordinatore del programma il prof Venturella, sono già disponibili i fondi sul nuovo KA121 2024-25.

Un lavoro questo che ha dato i suoi frutti grazie anche alla sinergia tra coordinamento del progetto, Dirigenza Scolastica, nella persona della prof Giovanna Ferrari, il DSGA Luisa Lo Brutto e l’assistente amministrativo Lucio Rizzo, nonché tutti gli altri docenti del team Erasmus che hanno collaborato a vario titolo come la prof Chantal Pollari Ballotta.

Il programma KA121 al Rutelli continuerà fino al 2028 per poi transitare nella nuova programmazione europea Erasmus+ a partire proprio da quell’anno per i futuri sette anni. Il punto di svolta sarà quest’anno scolastico, cioè il 2024-25, in cui oltre alla parte docenti in formazione e job shadowing si darà maggiore spazio alle mobilità di breve periodo per gli studenti dei quattro indirizzi del Rutelli. L’obiettivo saranno otto mobilità all’anno, di cui quattro in ingresso e quattro in uscita, in modo da incentivare lo scambio culturale con gli studenti dei paesi europei aderenti al programma Erasmus+ e allo stesso tempo rendere il Rutelli sempre più a dimensione internazionale.

Ricordiamo che l’avventura Erasmus+ al Rutelli è nata grazie alla volontà della dirigente scolastica Giovanna Ferrari di spingere l’istituzione scolastica anche in questa direzione e all’esperienza più che decennale in questo settore messa a disposizione dal prof Venturella che da subito ha sposato l’iniziativa. Come tutti i progetti Erasmus, occorre mettere i ragazzi nella posizione di poter esplorare realtà diverse da quelle quotidiane, e in particolare:

1. sensibilizzare i nostri studenti a partecipare a queste iniziative che sono molto costruttive sul piano umano e creano forti relazioni tra coetanei;

2. educare ai valori europei prendendo in considerazione delle tematiche ben precise come l’integrazione, l’ambiente, il digitale, la cultura per esempio;

3. offrire la possibilità di creare contatti a livello europeo, non solo tra studenti, ma anche tra docenti, per lo scambio delle buone pratiche, per le esperienze fatte a scuola e soprattutto per fare rete;

Questa prima esperienza fatta nell’ambito dell’accreditamento KA120 ha offerto la possibilità di programmare il futuro dell’azione Erasmus al Rutelli a fronte di tutti i progetti chiusi tra il 2019 e il 2022 nel pieno della pandemia. Ben 7 progetti svolti, di cui 2 come scuola capofila. L’Istituto Rutelli in tutto questo ha avuto un ruolo di primo piano, soprattutto nei progetti coordinati, facendo conoscere la propria realtà scolastica a livello europeo e offrendo la possibilità di usufruire dei vantaggi che offre il Programma Erasmus+ ai propri studenti.

