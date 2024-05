Sempre partecipata la processione della Madonna del Popolo

Il simulacro della Vergine ha fatto oggi il suo ritorno in cattedrale. LE FOTO

MONREALE, 12 maggio – In una serata perfetta dal punto di vista meteorologico, con temperatura mite e cielo sereno, la Madonna del Popolo ha compiuto il suo viaggio di ritorno, facendo rientro dalla chiesa di San Castrense alla cattedrale, sua sede abituale.

La processione, ancora una volta partecipatissima, si conferma la seconda per importanza in città dopo quella del Santissimo Crocifisso, col risultato che per poco più di tre ore, il simulacro venerato della Vergine, ha fatto il giro consueto delle vie cittadine seguito da un serpentone di fedeli e curiosi, fino a quando non ha fatto rientro nella basilica.

Al seguito del simulacro della Vergine che si era trasferito nella chiesa di San Castrense poco più di un mese fa, c’erano le autorità, sindaco Alberto Arcidiacono e presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia in testa, oltre che gli assessori Letizia Sardisco, Giuseppe Di Verde e Luigi D’Eliseo. A guidare il popolo dei fedeli c’era il parroco della chiesa di San Castrense, don Antonio Crupi. La banda musicale dei Fiati della Normanna ha allietato la marcia dei partecipanti. Presenti la confraternita del Santissimo Crocifisso, capitanata dal commissario straordinario Pietro Maranzano e dal resposnabile del settore giovanile, Giuseppe Messina, quella di San Castrense e quella di San Vito. C'erano anche i rappresentanti dell'Anc.

A differenza della scorsa edizione, quando la Madonna aveva dovuto far rientro in cattedrale a causa dei lavori di ristrutturazione che interessavano la porta principale del duomo, stavolta l’ingresso è stato quello tradizionale e trionfale attraverso la porta del Paradiso, non prima del consueto gioco d'artificio di piazza Guglielmo, applaudito dai fedeli.