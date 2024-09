Domani le telecamere di Rai3 alla Margherita di Navarra per “Buongiorno Regione”

Un impegno per la lotta contro la violenza sulle donne

MONREALE, 23 settembre – Domani mattina l’istituto comprensivo Margherita di Navarra sarà protagonista di un’importante vetrina mediatica: le telecamere di Rai3 faranno visita alla sede centrale di Pioppo per realizzare un servizio che sarà trasmesso durante la trasmissione “Buongiorno Regione”.

La dirigente scolastica, Patrizia Roccamatisi, e un gruppo di alunni saranno intervistati sulle innovative attività didattiche dell’istituto, con particolare attenzione agli eventi di settembre: la partecipazione alla Biennale del Cinema di Venezia e alla Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2024/2025 a Cagliari.

Questa apparizione televisiva rappresenta un ulteriore riconoscimento per la scuola Margherita di Navarra, che si è distinto negli anni per la qualità della sua offerta formativa e per l’impegno su temi socialmente rilevanti, tra cui spicca il contrasto alla violenza sulle donne. Un tema particolarmente sentito dalla dirigente Roccamatisi e dall’intero corpo docente, che ogni anno coinvolge gli alunni in iniziative di sensibilizzazione e prevenzione.

Uno dei progetti più emblematici è “Come stelle”, un video scritto e arrangiato dal docente Antonio Putzu, che unisce musica e immagini per raccontare il dramma della violenza di genere e la necessità di contrastarla. Il lavoro di Putzu, che da anni accompagna gli studenti alla scoperta dei loro talenti, rappresenta un potente strumento educativo, capace di stimolare una riflessione profonda nei giovani spettatori.

Ad accogliere i visitatori della scuola di Pioppo, inoltre, c’è un grande murales sul contrasto alla violenza contro le donne, realizzato dagli alunni della scuola secondaria sotto la guida del docente Alessandro Marchese. Con immagini di forte impatto visivo, l’opera invita a riflettere sull’urgenza di reagire a un fenomeno che continua a colpire migliaia di donne ogni anno.

Accanto a questi progetti artistici, la scuola Margherita di Navarra promuove anche iniziative didattiche come il progetto annuale “Basta silenzio”, che ha coinvolto gli alunni dei plessi di San Martino delle Scale e Villaciambra. Questo percorso, volto a prevenire la violenza di genere e a combattere ogni forma di discriminazione, si propone di educare i giovani a riconoscere le dinamiche della violenza e a costruire una società basata sulla parità e il rispetto.

“La scuola è il luogo in cui gli studenti iniziano a fare società, a confrontarsi con gli altri e a costruire la propria consapevolezza”, spiega la dirigente Patrizia Roccamatisi. “È fondamentale che i contenuti e i modelli educativi tengano conto dell’esistenza dell’individuo in quanto essere umano, superando la violenza di genere, ma non solo. Le attività promosse dall’istituto mirano a ridefinire la percezione della violenza sulle donne, sensibilizzando gli studenti a diventare protagonisti di un cambiamento culturale che contribuisca a generare comportamenti di cittadinanza attiva contro tutte le forme di violenza.”

L’arte, con la sua capacità di comunicare in modo diretto e profondo, gioca un ruolo cruciale in questo percorso. Progetti come “Come stelle” e il murales di Pioppo, uniti alle iniziative didattiche come “Basta silenzio”, creano spazi di dialogo e confronto costruttivo, educando le nuove generazioni a una convivenza civile e non violenta, fondata sulla parità di genere e sul rispetto reciproco.

L’istituto Margherita di Navarra si conferma così un’istituzione all’avanguardia, capace di coniugare eccellenza educativa e impegno sociale, e di farsi promotrice di una cultura inclusiva, attenta ai diritti delle donne e al valore delle differenze. Non resta che sintonizzarsi su Rai3 per scoprire come la scuola stia contribuendo, giorno dopo giorno, a costruire un futuro migliore per tutti.