Monreale, iscrizioni aperte alla "Margherita di Navarra"

MONREALE, 24 gennaio – La scuola "Margherita di Navarra" comunica l’apertura delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2025-2026. Le famiglie degli studenti potranno completare le procedure entro le date stabilite a livello ministeriale, dal 21 gennaio al 10 febbraio 2025.

Modalità di iscrizione

Per le classi iniziali della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e per il percorso musicale, l’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente online tramite la Piattaforma Unica disponibile al link https://unica.istruzione.gov.it.

I genitori o tutori legali potranno accedere al portale utilizzando credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Scuola dell’infanzia

Le iscrizioni o riconferme per la scuola dell’infanzia, invece, dovranno essere presentate in modalità cartacea presso la segreteria dell’istituto. Il modulo è disponibile sul sito ufficiale

dell’istituto (www.icsmargheritadinavarra.edu.it) o può essere richiesto ai referenti dei vari plessi.

Percorso musicale

Gli studenti interessati al percorso musicale dovranno indicare la propria preferenza nella domanda di iscrizione, scegliendo tra tromba, percussioni, chitarra e pianoforte. L’ammissione sarà determinata attraverso prove orientativo-attitudinali, che si svolgeranno il 7 febbraio 2025 nei locali del plesso centrale di Pioppo. Sono disponibili 24 posti, suddivisi equamente tra i quattro strumenti.

Supporto alle famiglie

Per le famiglie prive di strumentazione informatica, l’istituto mette a disposizione il servizio di supporto presso la segreteria, aperta tutti i giorni dalle 8:30 alle 13:30 e nei pomeriggi di lunedì e venerdì dalle 15,30 alle 17.

Documentazione richiesta

Si ricorda che, per completare l’iscrizione, sarà necessario fornire:

• I dati anagrafici dello studente;

• La documentazione relativa alle vaccinazioni obbligatorie;

• Il patto di corresponsabilità e altre autorizzazioni, da caricare successivamente tramite l’area "ComUnica" della Piattaforma Unica.

Per ulteriori informazioni, le famiglie possono consultare il sito ufficiale della scuola "Margherita di Navarra" o contattare direttamente la segreteria al numero 0913825217.

Anche per l’anno scolastico 2025/2026, l’Istituto rinnova il proprio impegno nell’offrire un ambiente scolastico inclusivo e stimolante, con percorsi formativi che mirano a valorizzare le potenzialità di ogni studente.