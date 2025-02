“Capire la Mafia”: gli studenti del liceo Basile incontrano l’autrice Amelia Crisantino

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività della sezione "Incontro con l'autore" prevista dal piano triennale dell’offerta formativa dell’istituto

MONREALE, 19 febbraio - Si è tenuto oggi nei locali dell’aula consiliare del comune di Monreale un incontro tra gli alunni del Liceo Basile-D’Aleo e la scrittrice Amelia Crisantino, autrice del libro “Capire la Mafia”.

L’incontro, che rientra nelle attività selezionate della sezione “Incontro con l’autore” previste dal piano triennale dell’offerta formativa dell’istituto, ha permesso agli studenti delle classi 4B, 5A e 5B del liceo scientifico Basile di Monreale, alla classe 4B del liceo artistico Mario D’Aleo di Monreale e alla classe 4A dell’istituto agrario di San Giuseppe Jato di potersi confrontare con l’autrice, in un intenso scambio di domande e risposte sul libro, pubblicato per la prima volta nel 1994.

Professoressa ed esperta di storia (che ha collaborato anche alla pagina culturale de “La Repubblica - Palermo”), l’autrice ha pubblicato diversi volumi sulla storia della Sicilia. Fa parte del Centro Siciliano di Documentazione intitolato a Giuseppe Impastato e ha collaborato all'allestimento del No Mafia Memorial. Inoltre, ricopre anche la carica di presidente della Pro Loco di Monreale.

“Capire la Mafia”, pubblicato in un’edizione più breve per la prima volta nel 1994 dalla casa editrice La Luna, ebbe una buona circolazione tra le scuole. L’obiettivo del testo era quello di far comprendere l’orrore del fenomeno mafioso attraverso uno storytelling che attraversava tutta la storia della mafia come la conosciamo.

Il testo è stato poi riscritto nel 2019 dalla stessa Crisantino, con la casa editrice Di Girolamo, con i dovuti aggiornamenti che un testo del genere merita e necessita, avendo come principale fruitore lo studente, nel tentativo di “capire la mafia oltre gli stereotipi, le emergenze emotive, i luoghi comuni e il sentito dire”, come scrive Amelia Crisantino nella premessa della riedizione del 2019.

Gli alunni hanno inizialmente ascoltato l’intervento dell’autrice, che ha presentato il suo libro. Successivamente, hanno posto alcune domande alla scrittrice, che ha risposto soffermandosi sui temi principali della sua opera. Al termine dell’incontro, che verrà ripetuto con le stesse modalità con altre classi dell’istituto giorno 25 febbraio, gli studenti hanno ricevuto una firma dell’autrice sulla copia del libro che hanno in dotazione.