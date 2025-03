Al via a Monreale il corso ASACOM per Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione

Ecco come partecipare

MONREALE, 11 marzo – InfoWork, ente specializzato nella formazione professionale, annuncia l’avvio del corso per Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione (ASACOM), una figura professionale essenziale per l’inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità.

Il corso, autofinanziato, è rivolto a tutti coloro in possesso di un diploma di scuola superiore che desiderano acquisire competenze specifiche nel settore dell’assistenza. Attraverso un programma strutturato e aggiornato, i partecipanti potranno combinare lezioni teoriche con esperienze pratiche sul campo, apprendendo da docenti qualificati e specialisti del settore.

L’obiettivo è formare professionisti in grado di operare in ambito scolastico e assistenziale, collaborando con insegnanti, famiglie e operatori sociali per favorire l’autonomia delle persone con disabilità fisiche, sensoriali o cognitive. Al termine del percorso verrà rilasciata una certificazione riconosciuta a livello regionale e nazionale, fondamentale per l’inserimento lavorativo.

Grazie alla formula autofinanziata, i partecipanti potranno accedere a una formazione di qualità a costi sostenibili, con la possibilità di investire nel proprio futuro professionale in modo flessibile. Il corso si svolgerà nella sede di InfoWork a Monreale, facilmente raggiungibile da tutta la provincia di Palermo.

Le iscrizioni sono già aperte e i posti disponibili sono limitati. Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile visitare la sede di InfoWork in via Fondo Cangemi, 6 a Monreale, chiamare il numero 091 6407329 o consultare il sito ufficiale dell’ente.