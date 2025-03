Alla scuola Margherita di Navarra il premio Amelia Earhart 2025

Il premio attribuito ancora una volta al videoclip ''Come stelle''

MONREALE, 29 marzo – Un riconoscimento di straordinaria importanza è stato conferito oggi all'Istituto Comprensivo Margherita di Navarra di Pioppo, frazione del Comune di Monreale, e alla sua dirigente scolastica, Patrizia Roccamatisi. La canzone "Come le Stelle", presentata al Festival di Sanremo, ha valso all'istituto il prestigioso Premio "Amelia Earhart" 2024, celebrando il potente messaggio contro la violenza sulle donne espresso dalle alunne.

Il video clip, nato da un progetto scolastico di grande impatto, ha conquistato pubblico e critica, affrontando un tema delicato con coraggio e profondità. Questo successo si aggiunge alla vittoria nella prima edizione di "Da uno sguardo", il concorso nazionale di video e cortometraggi contro la violenza, promosso dai Ministeri dell'Istruzione e della Cultura e dal Dipartimento per le Pari opportunità, e alla partecipazione al Festival di Sanremo.

La dirigente Roccamatisi, che ricopre anche la carica di assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Monreale, ha espresso la sua gratitudine per il premio: "Sono felice di questo ulteriore riconoscimento e dello strepitoso successo e messaggio monito contro la violenza sulle donne che il brano è riuscito a trasmettere in diversi contesti. Ringrazio l'associazione Zonta per questo premio, che dedichiamo a tutte le vittime di violenza."

Il premio "Amelia Earhart" 2025 riconosce l'impegno del Comune di Monreale, attraverso l'istituto scolastico, nel promuovere la cultura del rispetto e la lotta alla violenza sulle donne, coinvolgendo attivamente i giovani. La dirigente e le alunne protagoniste, accompagnate dal professor Antonio Putzu, sono state invitate alla cerimonia .