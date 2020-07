Igiene e sorveglianza sanitaria nelle scuole, arriva la guida Inail

Frutto della collaborazione tra l'Ufficio Scolastico Regionale e la Direzione Regionale Inail Sicilia a supporto dei dirigenti scolastici in vista della ripartenza

MONREALE, 29 luglio – Se per il ritorno in classe a settembre il punto fermo - linee guida alla mano - resta il distanziamento fisico, un ruolo altrettanto importante rivestono igiene e sorveglianza sanitaria soprattutto alla luce delle condizioni di emergenza da Covid-19.

Pronta, dunque, una specifica guida a cura della Direzione Regionale Inail Sicilia con la collaborazione dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia che mira a fornire un supporto operativo, in tema di misure igieniche e sorveglianza sanitaria, ai dirigenti scolastici nella loro qualità di datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Due sono gli aspetti cruciali, pulizia e vigilanza sanitaria, in ogni tempo all'interno dei luoghi di lavoro ma che nell'attuale situazione epidemiologica rappresentano gli strumenti fondamentali per il mantenimento di condizioni di sicurezza per il rientro in presenza a scuola.

La sorveglianza sanitaria - come è possibile leggere nel documento - dovrà rispettare le misure igieniche contenute nelle indicazioni fornite dal ministero della Salute e orientate in primo luogo alla prevenzione.

Sarà dunque necessario innanzitutto che il dirigente scolastico informi con i mezzi ritenuti più efficaci dell'impossibilità all'accesso nei locali scolastici in caso di febbre oltre i 37,5°. Nel caso in cui, infatti, all'interno della scuola sia presente una persona che abbia febbre e sintomi di infezione respiratoria, occorrerà attivare le misure previste dal protocollo di sicurezza ed in prima istanza attuarne l'isolamento per il contatto immediato con le autorità sanitarie competenti. A garantire ulteriore sicurezza, prima del ritorno in classe, vi sarà, come reso noto nei giorni scorsi, l'attuazione di test sierologici al personale delle scuole. Ciò consentirà, in caso di esiti positivi, di porre in malattia il personale fino all'esito del tampone e nel caso di positività i soggetti interessati non potranno essere presenti a scuola.

Ma è chiaro che al fine di arginare ogni possibilità di contagio sarà necessario associare alla sorveglianza sanitaria massima igiene e completa sanificazione dei locali scolastici.

Pulizia e sanificazione giornaliera dei locali scolastici, compresi tutti gli oggetti di uso comune da compiere attraverso adeguati detergenti, dovranno essere accompagnate dall'utilizzo di dispositivi di protezione individuale da parte del personale preposto, prevedendo anche il ricorso a ditte specializzate e massima attenzione per pulizia straordinaria ed eventi di criticità che richiedano pulizia straordinaria.