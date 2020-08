Nuovi direttori amministrativi al ''Basile-D'Aleo'' e ''Margherita di Navarra''

Nominati i nuovi dirigenti delle due segreterie scolastiche di Monreale

MONREALE, 28 agosto – E' arrivato da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale il decreto di nomina dei nuovi Direttori dei servizi generali ed amministrativi degli istituti scolastici ''Margherita di Navarra'' e ''Basile-D'Aleo'' di Monreale, le cui funzioni l'anno scorso erano state affidate a due incaricati.

Ai nuovi direttori nominati per la regione Sicilia, vincitori dell'ultima procedura concorsuale indetta dal ministero dell'Istruzione nel 2018, sono stati ieri assegnati provincia e relativa sede dal direttore generale dell'Usr Stefano Suraniti.

In particolare, a Monreale arriverà a guidare la segreteria scolastica dell'istituto di istruzione superiore ''Basile-D'Aleo'' Leandro Tripodi, mentre all'istituto comprensivo ''Margherita di Navarra'' è stata assegnata Marcella Notarbartolo di San Giovanni. I due nuovi direttori amministrativi immessi in ruolo si insedieranno nelle rispettive scuole di Monreale il primo settembre.

Si va completando così, dopo la nomina del nuovo dirigente scolastico dell'istituto ''Basile-D'Aleo'', con l'assegnazione dei due nuovi direttori dei servizi generali ed amministrativi ai rispettivi istituti scolastici di Monreale il quadro delle figure dirigenziali della scuola monrealese ai vari livelli.