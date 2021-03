Scuola Margherita di Navarra, presentati due progetti su bandi PO FESR 2014-20

Due i progetti presentati per il finanziamento di opere di riqualificazione degli ambienti e l’acquisto di strumenti informatici

MONREALE, 2 marzo – L’istituto comprensivo statale ‘’Margherita di Navarra’’ ha presentato due progetti a valere sui fondi del PO FESR 2014-2020, messi a disposizione dagli avvisi emanati dalla Regione siciliana.

Il primo bando riguardante l’azione 10.7 prevede azioni di riqualificazione degli ambienti a favore della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative. La dotazione finanziaria è destinata alle scuole statali primarie e secondarie di I e II grado, secondo quanto definito dall’assessorato all’Istruzione e Formazione professionale.

Rispetto a questa linea di intervento, la scuola ha presentato un progetto in programma da diversi anni ma non ancora concretizzato per il finanziamento delle opere di realizzazione di un collegamento esterno, attraverso una passerella in struttura metallica, dalla scala di emergenza esistente nel plesso di scuola primaria di Pioppo sino alla via Giovanni Paolo II. L’ufficio tecnico comunale di Monreale di concerto con la scuola ha così provveduto alla predisposizione di un documento progettuale di massima che ha definito la fattibilità dell’intervento per un importo complessivo di 40.915 euro.

Il secondo avviso 10.8 riguarda, invece, l’acquisto e l’installazione di attrezzature e programmi informatici, strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale. Per quest’ultimo tipo di intervento, il finanziamento richiesto dalla scuola ‘’Margherita di Navarra’’ è pari a 16.935,85 euro. Esso prevede di dotare tutte le classi della sede della scuola secondaria di primo grado di Pioppo di notebook convertibili 2 in 1 e di monitor interattivi. L’esigenza nasce dalla necessità di garantire strumenti adeguati alle diverse contingenze cui la scuola è stata chiamata nell’ultimo anno non solo per le attività in presenza, ma anche per le attività di didattica a distanza.

‘’Ringrazio - fa sapere la dirigente Patrizia Roccamatisi - tutti quanti si sono impegnati in sinergia per la partecipazione della nostra scuola a queste due importanti opportunità di finanziamento. A partire dal mio staff e dal mio vicario, Nunzia Cirri, voglio ringraziare altresì l’amministrazione comunale e l’ufficio tecnico del Comune per il lavoro svolto e la collaborazione mostrata''.