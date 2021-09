Patrizia Roccamatisi riconfermata reggente dell’istituto comprensivo di Camporeale

Dell’istituto fanno parte anche i plessi scolastici di Roccamena e Grisì, frazione di Monreale

MONREALE, 31 agosto – Patrizia Roccamatisi, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo ''Margherita di Navarra'', è stata riconfermata reggente dell’istituto comprensivo di Camporeale anche per il nuovo anno scolastico.

Già l’anno scorso, infatti, Patrizia Roccamatisi era stata assegnata come reggente presso l’istituto comprensivo di Camporeale, di cui fanno parte le sezioni staccate di Roccamena ma anche quelle della frazione monrealese di Grisì.

Dopo l'inserimento, anche per il nuovo anno, di questa sede di presidenza tra quelle assegnate ai dirigenti scolastici in servizio richiedenti l’incarico di reggenza, è arrivata oggi la nomina ufficiale per la dirigente Patrizia Roccamatisi, che reggerà l’istituto di Camporeale anche per l'anno scolastico 2021/2022.

Il provvedimento di nomina è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ambito territoriale di Palermo dell'Ufficio Scolastico Regionale. Seguirà adesso la presa di servizio, prevista per domani 1 settembre.