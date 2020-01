Calcio a 5: Serie C2. Atletico - Palermo Futsal 89ers: una scossa per scacciare i fantasmi

Fischio d'inizio in casa domani alle ore 16

MONREALE, 3 gennaio – La scossa serve sì, ma occhio a non bruciarsi. Perché il rischio c'è e il banco di prova adesso comincia a farsi terribilmente bollente per tutti, nessuno escluso. Contro il Palermo Futsal 89ers, forte del secondo posto in classifica conquistato con sudore e sofferenza dopo una cavalcata pazzesca, l'Atletico domani deve dimostrare quel plus che nelle ultime partite è mancato.

"Inutile piangere sul latte versato" diceva un'antica massima, più che mai efficace. Vero ma - duole dirlo a dispetto degli antichi - solo in parte in questa occasione: guardare ai propri errori è il primo passo verso la risalita. E deve esserci, questa risalita. Perché, diceva un altro detto, "Non c'è buio più oscuro quando si è già al fondo". E lì, nel fondo, c'è davvero poco a cui pensare. Le ultime partite disputate dai monrealesi non hanno entusiasmato. I dati parlano chiaro: solo 3 punti nelle ultime tre giornate. La vittoria contro il San Gregorio è stata larga sì, ma tutti abbiamo ancora negli occhi quel che è accaduto a Castelvetrano. Ancora un po' di dati (i più scomodi, purtroppo): 4 punti tra mura domestiche, corrispondenti a una sola vittoria, un pareggio a due ko. Troppi, davvero troppo pochi. Il 2020 è appena entrato e a tutto l'ambiente serve il guizzo definitivo, quello che ti porta verso gli obiettivi, quello che ti fa lievitare alto sui tuoi precedenti errori.

Nonostante tutte le difficoltà che la sfida di domani può celare, insidiosa quanto basta contro un'avversaria tosta e dura a mollare (non per niente secondo miglior attacco del girone e solida muraglia difensiva), non si accettano più scuse. Dirigenza, staff tecnico e tifosi si aspetta di esultare, di stappare questo anno nuovo con quei tre punti tanto agognati.

Il calcio d'inizio del match di domani contro il Palermo Futsal 89ers è fissato per le ore 16 in casa, al campo Archimede Pitagorico. Direttore di gara sarà il signor Fabio Esposito Pellitteri designato dalla sezione di Palermo. Per chi non avesse la possibilità di assistere dal vivo alla partita dell'Atletico, vi ricordiamo che Monreale News - media partner della società - compatibilmente con le condizioni logistiche, offrirà un servizio di telecronaca in diretta Facebook sulla pagina ufficiale dell'Atletico Monreale. La telecronaca sarà affidata a Silvio Cancemi con il commento tecnico di Domenico Prestifilippo.