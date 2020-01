Serie C2: Quadrante si lega all'Atletico, domani con il Favignana per un nuovo inizio

Il centrale monrealese è ufficialmente un nuovo giocatore rossoblu. Per l'Atletico si riparte dal Favignana alle ore 15

MONREALE, 9 gennaio – Aveva già messo un po' di ritmo nelle gambe in occasione del Torneo Città di Monreale, ma l'ufficialità è arrivata soltanto nel corso degli allenamenti settimanali: Andrea Quadrante, giovanissimo centrale classe '97 precedentemente in forze al Monreale C5, ha deciso di sposare la causa dei "Colchoneros", ponendo la propria firma sul contratto che lo legherà al suo nuovo club.

E chissà se ci sarà la possibilità di vederlo in campo già a partire da sabato - magari presentandolo davanti ai suoi nuovi tifosi - durante la sfida che impegnerà in casa l'Atletico contro il Favignana. Freschezza ed esperienza è il dualismo chiave, dunque, del mercato invernale del club rossoblu che - dopo aver messo sotto contratto portentose colonne da spogliatoio come Peppe Ganci e Marco Faria - si affidano adesso ai piedi certamente talentuosi del giovanissimo ragazzo monrealese.

Freschezza (mista a rinnovato vigore) è anche la parola centrale per la sfida valida per la prima giornata del girone di ritorno. Certo è che, contro un Favignana sempre più in fondo alla classifica, l'obiettivo unico di domani è pressoché lampante: tre punti, senza se e senza ma. Il bollettino di guerra collezionato dal Favignana consta di soli 4 punti - una vittoria, un pareggio e nove sconfitte. Nonostante l'andamento complessivo non lasci spazio all'interpretazione, c'è da dire comunque l'unico pareggio centrato è arrivato proprio nella precedente partita (pur sempre di bassa quota) con il Sicilia, terminata con il risultato di 5-5. La loro trasferta sarà lunga, dispendiosa e fiaccante, ma nonostante ciò l'intento non sarà certamente quello di programmare una bella gita fuori porta. L'Atletico, il cui ultimo risultato fa ancora capolino da dietro l'angolo, vuole a tutti i costi evitare una Caporetto psicologica più che fisica. E in questi casi le vittorie risutano essere i farmaci migliori.

Il calcio d'inizio del match di domani contro il Favignana, viste le particolari necessità della squadra, è anticipato alle ore 15. Il match, al campo Archimede Pitagorico, sarà diretto dalla signora Gabriella Picone della sezione di Palermo. Per chi non avesse la possibilità di assistere dal vivo alla partita dell'Atletico, vi ricordiamo che Monreale News - media partner della società - compatibilmente con le condizioni logistiche, offrirà un servizio di telecronaca in diretta Facebook sulla pagina ufficiale dell'Atletico Monreale. La telecronaca sarà affidata, come sempre, a Silvio Cancemi con il commento tecnico di Domenico Prestifilippo.