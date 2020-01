Calcio a 5: Serie C2. Trasferta difficile domani per l'Atletico contro l'Alcamo: serve carattere

Calcio a 5: Serie C2. Trasferta difficile domani per l'Atletico contro l'Alcamo: serve carattere

Si gioca al campo "Lo Zodiaco". Fischio d'inizio alle ore 15

MONREALE, 24 gennaio – L'antidoto è stato iniettato. Senza dubbio servirà un po' di tempo perché il suo principio attivo cominci ad agire, ma nel frattempo serve lottare per riacquistare quel terreno perso con troppa facilità. Deve essere questo lo spirito che i ragazzi del presidente Marcello Vaglica dovranno conservare con sé nella difficilissima trasferta di domani contro l'Alcamo.

All'andata non era stata affatto una partita semplice, ma in casa l'Atletico si era permesso di scherzare col fuoco e al termine dell'incontro ne era uscito scottato: 3-4 e tre punti persi. Ma era il girone d'andata ed eravamo solo alla seconda di campionato. Domani - almeno è quello che sperano i tifosi - sarà tutta un'altra storia. La consapevolezza maturata a seguito degli ultimi risultati sembra aver fatto presa sullo spogliatoio e, una volta posti definitivamente sul banco di prova, i colchoneros sono riusciti a rispondere "presente" sebbene (va detto) contro l'ultima della classe. Una vittoria, comunque, è pur sempre una vittoria e, se è vero che vincere aiuta a vincere, quale miglior augurio di questo? Con 16 punti i bianconeri di Alcamo si assestano al settimo posto, appena sotto il check-point istituito dall'Atletico (con 19 punti, al 5° posto), peraltro provenienti da una sconfitta subita per 4-0 contro il Palermo Futsal 89ers che nella scorsa giornata ha rubato il posto ai cugini, allenati da mister Zapparata.

Quello di domani ha tutta l'aria di essere un vero e proprio scontro diretto per mantenere invariata la posizione e mantenere la testa sopra la linea play-off. La partita, che si disputerà domani al campo Lo Zodiaco di Alcamo alle ore 15, sarà diretta dal signor Francesco Santangelo della sezione di Trapani. In conformità con la predisposizione del campo e con le condizioni meteo, Monreale News - media partner dell'Atletico Monreale - eseguirà la diretta del match, trasmessa sia sulla pagina facebook dell'Atletico sia su quella di Monreale News. Voci della partita, come sempre, saranno quelle di Silvio Cancemi e di Domenico Prestifilippo.