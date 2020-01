Domani Monreale C5-Marsala Futsal: un reset mentale per tornare a vincere

Torna il campionato di serie C1, dopo la parentesi della Coppa Italia

MONREALE, 24 gennaio –La “sbornia” sembra essere passata. Questo perlomeno è l’auspicio di tutti. E dopo la parentesi, amara, ma preziosa, della Final Four della settimana scorsa, il Monreale calcio a 5 si rituffa nel campionato, con l’obiettivo di sempre: quello di centrare un posto nei playoff.

Domani, quindi, alle ore 17, campo Giotti, i biancazzurri avranno il compito di dimenticare la dolorosa sconfitta maturata sabato scorso contro i Bruchi, poi vincitori della Coppa Italia, con la consapevolezza di avere centrato in ogni caso un traguardo importante, che è quello della disputa di una Final Four regionale, ma al tempo stesso con la determinazione di chi sa che deve guardare solo in avanti, senza recriminare e senza rimuginare.

L’occasione la offre la partita di domani che il Monreale disputerà contro il Marsala, un avversario tradizionalmente ostico, reduce, tra l’altro, da due vittorie consecutive, ottenute contro Cus Palermo e Villaurea, a testimonianza di uno stato di forma più che positivo.

Contro la squadra di mister Anteri, subentrato da qualche settimana al dimissionario Enzo Bruno, il Monreale dovrà essere bravo a fare “reset”, a spegnere e riaccendere il motore, nella speranza che torni ad andare a pieni giri.

Su questo, soprattutto, non tralasciando ovviamente la parte tattica, ha lavorato in settimana mister La Bianca, che dopo le dimissioni a Castellammare, affianca il lavoro di Riccardo Sampino. Se dunque vorrà continuare la, fin qui difficile, corsa verso i playoff, il Monreale dovrà vivere alla giornata, cercando di trarre il massimo da ciascuna partita, con la consapevolezza delle difficoltà che si dovranno affrontare. In tutto ciò sarà importante il ruolo del pubblico e dell’affetto che questo riesce a trasmettere alla squadra. Ed una presenza massiccia di sostenitori al campo Giotti sarebbe quanto mai gradita.

I più pigri, invece, avranno, come di consueto, la possibilità di guardare la partita in telecronaca diretta, che trasmetterà Monreale News.

Palla al centro alle ore 17. Fischieranno Francesco Campione della sezione di Enna e Luciano Antonio Fabio di quella di Caltanissetta.