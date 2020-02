Dopo il buio un po' di luce: l'Atletico vince e l'Archimede torna a sorridere

Contro un Mistral intontito, l'Atletico ne approfitta: 5-3 il finale. LE FOTO

MONREALE, 1 febbraio – Comincia bene il mese di febbraio per i giovani ragazzi monrealesi che, dopo un periodo di estenuante apnea, rimergono finalmente dal fondo e tornano a respirare aria fresca. Mistral punito e partita in cassaforte, vincendo e convincendo – finalmente – dal primo all'ultimo minuto.

Possiamo dirlo senza peli sulla lingua: era proprio quello che ci voleva. Una bella boccata d'ossigeno, quello rigenerante che riempe i polmoni e riavvia il sistema centrale per troppo tempo lasciato in stand-by. Una vittoria non semplice e soprattutto non scontata date le operazioni di mercato che in questa finestra invernale i Carinesi erano riusciti a mettere a segno e data soprattutto la pressione psicologica che gravava sulle spalle dei padroni di casa dopo tre settimane da brividi (soli tre punti in quattro partite erano un macigno abbastanza pesante per tutti).

Rosario Tarallo non si fa pregare e da due passi la mette subito dentro con prepotenza. Dopo di lui Finazzo sporca la rete di casa, cercando di ridestare le menti piuttosto sopite dei propri compagni. Il Mistral ci prova a non andare sotto a ridosso dello scadere della prima frazione, ma non fa abbastanza perché Lo Giudice si fa trovare pronto e rispondendo presente all'appello, dona un sorriso ai suoi in vista della ripresa. La gara è apertissima: solo al 13' Lanza – con complicità del portiere carinese – infilerà il primo dei suoi tre gol finali a referto (seguono quelli del 23' e del 26' che di fatto chiudono la pratica). Il Mistral comunque ci crede e sul finale prova a mettere in allarme Lo Bello – autore quest'oggi di una delle sue migliori prestazioni stagionali – che deve arrendersi ad altre due reti. Risultato al triplice fischio dunque di 5-3 per i monrealesi che, tutti insieme in cerchio, urlano sotto il plumbeo cielo che oggi li consacra vincitori.

“E' stata una vittoria importante e sofferta – ha affermato mister Davide Sorrentino, ai microfoni dopo il periodo di silenzio stampa – speriamo di riuscire a dare continuità alle nostre prestazioni e poter lottare per disputare i play-off”.